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Культура и отдых

"Золотой бал" выпускников состоится в Нижнем Новгороде 30 июня

28 июня 2019 14:45  [286] Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

"Золотой бал" выпускников состоится на территории Нижегородской ярмарки 30 июня 2019 года. Об этом сообщает АНО по организации мероприятий в сфере культуры, образования и спорта.

Это ежегодное мероприятие в честь выпускников 11-х классов, показавших отличные результаты учебы, организатором которое выступает АНО "Открытые горизонты". Торжественное открытие мероприятия в 2019 году возглавит председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин.

"Важное место в образовании подрастающего поколения в России издавна отводилось вопросам эстетического воспитания, в том числе и культуре проведения балов, как социально значимых церемоний. Благодаря этому из стен учебных заведений выходили люди гармонично развитые. В наши дни особую значимость приобретает возрождение и использование накопленного за многие годы музыкально - эстетического опыта. Идея возрождения подобного опыта и послужила поводом проведения "Золотого Бала". Участие в мероприятии мотивирует выпускников достигать высоких результатов и исключительных успехов в учебе, что в целом повышает уровень и престиж образования и в конечном итоге имеет ярко выраженный социальный эффект", - считают организаторы ежегодного бала.

Предполагается, что в праздничном мероприятии примут участие 100 выпускников нижегородских школ, показавших лучшие результаты по итогам учебных лет. Само участие и обучение танцам медалистов - бесплатное. Золотой бал проводится в Нижнем Новгороде в четвертый раз.

Распорядителем бала в этом году станет призер чемпионата России, двукратный чемпион Австрии по спортивным бальным танцам Антон Ефремов.

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