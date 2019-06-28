Нижегородский ЦНИИ "Буревестник" представил боевую машину из состава ЗАК-57 на форуме Армия-2019 Экономика

Фото: с сайта: topwar.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский ЦНИИ "Буревестник" (входит в состав Уралвагонзавода) представил плавающую боевую машину 2С38 из состава зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-57 Деривация СВ ПВО на форуме Армия-2019. Об этом сообщает издание "Военное обозрение".

Боевую машину планируют передать войсковой противовоздушной обороне.

БМ 2С38 создана на базе гусеничного бронированного шасси. Машина обладает высокой плавучестью и может стрелять, находясь в воде. У нее боевой модуль с 57-мм пушкой высокой баллистики и повышенной точности стрельбы. Система управления огнем полностью автоматизирована, а сам модуль размещен на шасси и управляется дистанционно.

Плавающая боевая машина имеет боезапас 148 выстрелов унитарного заряжания. Боекомплект включает многофункциональные снаряды с дистанционным взрывателем, управляемые артиллерийские снаряды. Также могут производиться выстрелы от штатной автоматической зенитной пушки С-60.

Отмечается, что БМ 2С38 может уничтожать все воздушные цели, включая беспилотники, управляемые и крылатые ракеты. Ее также можно использовать против наземных и надводных целей, а также солдат противника, в том числе скрывающихся в зданиях.

Машина способна действовать в любых погодных условиях и в любое время суток.

СПРАВКА:

"Уралвагонзавод" - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Компания на 100% принадлежит госкорпорации "Ростех".

АО "ЦНИИ "Буревестник" одно из ведущих научно-производственных предприятий оборонно-промышленного комплекса, входит в состав Корпорации "Уралвагонзавод". Основными направлениями деятельности нижегородского предприятия являются разработка, модернизация и производство: корабельного артиллерийского вооружения; артиллерийского и минометного вооружения Сухопутных войск; вооружения боевых бронированных машин; унифицированного артиллерийского вооружения крупного калибра для Сухопутных войск и Военно-Морского флота; современных средств и комплексов обслуживания артиллерийских и танковых систем.