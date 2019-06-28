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28 июня 2019 15:09  [213] Проект благоустройства Утиного озера в Дзержинске адаптируют к ландшафту
Общество

Проект благоустройства Утиного озера в Дзержинске адаптируют к ландшафту

28 июня 2019 15:09  [213] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Проект благоустройства Утиного озера в Дзержинске Нижегородской области адаптируют к ландшафту. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проект благоустройства Утиного озера претерпит изменения по решению главы Дзержинска Ивана Носкова. Это произойдет, чтобы избежать излишней вырубки деревьев.

На текущей неделе геодезисты начали проводить работы на территории вокруг озера, чтобы соотнести проект благоустройства парка с ландшафтом реальной территории. Выяснилось, что на месте расположения некоторых объектов растут сосны.

"Я категорически против дополнительных вырубок! Наша цель – благоустроить участок природы, а не уничтожить его! Проект разрабатывался предыдущей администрацией. Я неоднократно говорил о том, что от проекта в том виде, в котором он нам достался по "наследству", я не в восторге. Но в наших силах адаптировать его к реальной местности. Легче провести дорожку между сосен, чем ради этой дорожки вырубить деревья", - заявил на рабочем совещании по благоустройству Утиного озера глава города Иван Носков.

Он также отметил, что подрядной фирме, которая будет осуществлять благоустройство территории около озера, дано четкое указание не вырубать ни одного дерева без предварительного согласования с администрацией города.

Директор ООО "Смарт" Иван Мезенцев подтвердил эту информацию.

"Мы понимаем ответственность в реализации этого масштабного и значимого для горожан проекта, и наша компания будет четко следовать указаниям администрации", - сказал Мезинцев.

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