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Происшествия

Волонтеры ищут в Нижегородской области пропавшую месяц назад 17-летнюю москвичку

28 июня 2019 15:28  [897] Происшествия
Лука Михаела

Лука Михаела

Фото: ПСГ Рысь

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Волонтеры просят нижегородцев помочь в поиске пропавшей месяц назад 17-летней девушки, которая проживает в п. Ашукино Московской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Рысь".

Речь идет о Луке Михаеле, местонахождение которой неизвестно со 2 июня 2019 года. Отмечается, что девушка может находиться в любом регионе России.

Пропавшая среднего телосложения, ее рост составляет 160-165 см. У Луки длинные светлые волосы и карие глаза.

Девушка одета в синюю джинсовую куртку, черную майку, светло-синие джинсовые шорты и синие кроссовки. При себе у пропавшей есть черный рюкзак.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией, которая поможет найти подростка, позвонить по телефонам 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).

Напомним, что девушка пропадает уже не впервые. 22 октября 2018 года она уехала из дома в колледж, расположенный в городе Сергиев Посад и до января 2019 года не выходила на связь.

Девушку нашли волонтеры и сотрудники полиции в середине января текущего года в Нижнем Новгороде.

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