Госдума приняла в I чтении законопроект "ЕР" о сохранении сокращенного рабочего дня для женщин на селе Политика

Госдума приняла в I чтении законопроект "Единой России" о сохранении сокращенного рабочего дня для женщин на селе. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Документ устанавливает продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю, с оплатой в том же размере, что и при полной рабочей неделе. С такой инициативой выступила группа депутатов фракции "Единой России".

"Почти 38 млн человек сегодня проживают в сельской местности. Из них 20,3 млн человек - это женщины и девочки. В 1990 году Верховным Советом РСФСР было принято постановление о неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи и охране материнства и детства на селе", - сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, добавив, что данные нормы необходимо включить в Трудовой кодекс РФ "с целью защиты прав женщин, работающих в сельской местности".

Как отметил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" по законопроектной деятельности Андрей Исаев, из-за проведения "правовой гильотины" исключаются те нормотворческие акты, которые устарели. Однако по просьбе профсоюзов были внесены соответствующие изменения в Трудовой кодекс.

"Данный законопроект не добавляет никаких дополнительных прав, он предотвращает ситуацию, когда эти права могли бы ущемлены", - заметил парламентарий.

Депутат Госдумы от Нижегородской области Артем Кавинов обратил внимание, что кроме этого внесенные изменения в трудовой кодекс закрепляют дополнительные возможности для женщин, работающих на селе, взять дополнительный выходной без сохранения заработной платы и гарантию повышенной оплаты труда на работах, где по условиям рабочий день разделен на части.

"Таким образом, придав уже актуальной льготе однозначный статус федерального закона, мы исключим противоречия и юридические вопросы со стороны работодателей", - добавил Кавинов.

Напомним, в марте текущего года представители минтруда РФ анонсировали предложение об изъятии нормы о сокращенной рабочей неделе для женщин, работающих в сельской местности. Партия "Единая Россия" выступила против данной инициативы и внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о закреплении этой нормы в Трудовом кодексе РФ.