"Теплоэнерго" нарастило объемы ремонта сетей благодаря внедрению бережливых технологий Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Акционерное общество "Теплоэнерго" нарастило объемы ремонта сетей благодаря внедрению бережливых технологий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Теплоэнерго" одним из первых в сфере ЖКХ Нижегородской области стало участником программы "Эффективная губерния". Сегодня предприятие внедряет принципы бережливого производства, активно работает по поиску внутренних резервов и повышению эффективности, в том числе, при подготовке и проведению ремонтных работ.

Внедрение бережливых технологий позволило нарастить объемы ремонта сетей и снизить их повреждаемость. До конца 2019 года "Теплоэнерго" намерено отремонтировать и заменить порядка 100 км трубопроводов на 270 участках в Канавинском, Сормовском, Московском, Ленинском, Приокском, Нижегородском, Советском районах.

"Мероприятия по повышению надежности теплоснабжения заложены в разработанную на предприятии Стратегию развития на 2019-2021 годы. В 2018 году Теплоэнерго оптимизировало производственные процессы: пересмотрело регламенты ремонтных работ, создало собственные дополнительные ремонтные бригады, обновило на треть парк спецтехники, упростило проведение закупочных процедур", - сообщил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

"Это позволило снизить удельную стоимость ремонтных работ и во второй половине 2018 года нарастить объемы по замене сетей. В результате повреждаемость теплосетей в отопительном сезоне 2018-2019 года снизилась на 16%", - добавил он.

Отмечается, что ремонтные работы на теплосетях производятся силами собственной бригады, с применением современных технологий, в том числе, с использованием карт расположения сетей, выгруженных из системы "Теплограф". Рабочее время водителей спецтехники также распределено более эффективно – если раньше технику закрепляли за одной бригадой, что приводило к простоям, то теперь водитель, закончив работу на одном объекте, сразу переезжает на другой.

"У мастеров сейчас есть планшетные компьютеры с доступом в интернет. Приехав на место, я с планшета могу увидеть необходимые данные: где и каким образом проходят коммуникации, какие объекты к ним подключены. Раньше для этого мне бы пришлось ехать на рабочее место к стационарному компьютеру, теперь я все могу посмотреть с планшета, что значительно экономит рабочее время", - сказал мастер бригады АО "Теплоэнерго" Александр Дуденков.

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин напомнил, что 2 и 3 июля 2019 года в Нижнем Новгороде пройдет Всероссийский форум "Производительность 360", посвященный повышению производительности труда за счет внедрения инструментов бережливого производства.

"Ждем около 500 гостей со всей страны. В качестве участников форума уже зарегистрировались 39 глав регионов России. Надеемся, что график работы позволит им принять личное участие в этом полезном мероприятии. Основные события форума пройдут на стадионе "Нижний Новгород". Здесь в первый день работы форума для участников будут организованы обучающие курсы по различным направлениям и интерактивные учебные площадки - фабрики процессов", - пояснил он..

"Затем гости форума посетят различные организации, которые участвуют в проекте "Эффективная губерния" - промышленные предприятия, учреждения образования и здравоохранения, где готовы продемонстрировать результаты своей работы и поделиться опытом с другими регионами. Второй день будет посвящен работе различных секций, где участники поделятся историями успеха и лучшими практиками внедрения бережливых технологий", - сообщил Евгений Люлин.

Напомним, в ходе Прямой линии 20 июня Президент России Владимир Путин выделил в качестве генерального способа для улучшения жизни граждан именно повышение производительности труда и развитие экономики.

"Нижегородская область стала одним из пилотных регионов по реализации программы повышения производительности труда и поддержки занятости. Эта программа в своей основе впоследствии была преобразована в соответствующий национальный проект", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"К работе мы активно привлекаем промышленные предприятия и учреждения социальной сферы. Так в 2018 году в проекте участвовали 18 предприятий, в 2019 году в участие примут ещё не менее 40 организаций обрабатывающих отраслей промышленности, а к 2024 году – не менее 200. Также разработана концепция создания Всероссийского института повышения производительности труда в Нижнем Новгороде. У нас есть, чем поделиться с другими регионами страны, и форум "Производительность 360" станет отличной площадкой для обмена опытом и демонстрации самых современных технологий в этой сфере", - добавил глава региона.