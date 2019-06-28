Депутаты Гордумы Дзержинска встретились с молодыми парламентариями в День молодежи Общество

Депутаты Гордумы Дзержинска встретились с молодыми парламентариями в День молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Думы.

В перечень представителей Думы вошли ее председатель, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сергей Попов, заместитель председателя Константин Фокин, председатели комитетов Виктор Романов, Людмила Кемайкина, Михаил Орлов, Юрий Шахунц, а также председатель молодежного парламента X созыва Игнат Мурзин и его коллеги – Мария Гоняева, Сергей Якушев, Максим Харченко, Константин Беляев, Артем Маслов.

Молодые парламентарии презентовали семь своих проектов – акцию "Ночь памяти", конкурс "Молодой предприниматель", проект "Азбука ЖКХ", законодательную инициативу о маркировке продуктов питания, опрос молодежи, Кубок городской Думы по хоккею, проект "Проведение в Дзержинске Всероссийского турнира по тайскому боксу "Кубок Содружества".

Как пояснил Игнат Мурзин, проекты находятся на разных стадиях осуществления. Один из них – акция "Ночь памяти" - уже реализован, и от жителей получено много хороших отзывов. В рамках акции для дзержинцев был организован свободный показ кинофильмов о войне в ночь с 21 на 22 июня, в преддверии памятной даты начала Великой Отечественной войны.

"Это действительно очень хорошая задумка, - выразил свое мнение депутат Виктор Романов. – К сожалению, лично столкнулся с тем, что некоторые горожане не знали, что за день 22 июня, задавали мне вопросы. Такие мероприятия помогают сохранить память о важных событиях в истории нашей страны".

Мария Гоняева предложила внести патриотическую акцию "Ночь памяти" в городской план мероприятий на 2020 год и получила поддержку депутатов.

Понимание у народных избранников нашел и конкурс "Молодой предприниматель". Автор идеи, Игнат Мурзин, предложил организовать его среди молодежи, которая работает в сфере торговли и обслуживания. Как отметили депутаты, большое число новичков стартуют именно в этой сфере, поскольку она позволяет в небольшие сроки нарастить обороты и заработать первый капитал.

Максим Харченко презентовал на встрече информационный справочник "Азбука ЖКХ", куда включены нормативные моменты - основные права и обязанности собственников жилья; информация об общем собрании собственников в доме; что такое УК, ТОС, ТСЖ и т.п. Кроме того, в "Азбуке" собрано большое число справочных телефонов. По мысли инициатора проекта, эти сведения пригодятся жителям, а распространяться брошюра будет бесплатно через депутатов по их округам.

Депутатам был передан сигнальный экземпляр издания для ознакомления и внесения возможных корректив.

"Это проект, который будет мне полезен, как депутату. Зачастую жителям округа не хватает информации, чтобы грамотно выстраивать свои отношения с УК, а при желании - организовать ТСЖ. В брошюре собраны все необходимые сведения в доступном и кратком изложении", - сказал Сергей Попов.

Автор другого проекта – Артем Маслов - попросил старших коллег дать свои предложения для включения в анкету для проведения опроса молодежи.

"С моей точки зрения, нужно понимание, чем живет и о чем думает молодежь, как относится к власти, службе в армии, образованию. Опрос – хороший инструмент для этого", - пояснил он.



Константин Беляев рассказал, что разрабатывает со своими коллегами по комитету проект законодательной инициативы по стандартизации и приведению в единообразный вид маркировок и этикеток пищевых продуктов в части указания даты производства и сроков годности. Задача – сделать эту информацию доступной и читаемой.



Организовать в Дзержинске Кубок городской Думы по хоккею и предложить площадку для проведения Всероссийских соревнований по тайскому боксу предложили Сергей Якушев и Игнат Мурзин. Депутат Михаил Орлов выразил мнение, что такие начинания обязательно нужно поддержать: "Занятия спортом, командные игры, такие, как хоккей, - это отличное занятие для мальчишек. Турниры, где они могут быть зрителями или участниками, еще больше будут их мотивировать, и, в конечном счете, закроют путь к вредным привычкам или плохой компании".

Помимо спортивных проектов участники встречи также обсудили идею Максима Харченко о приведении в порядок фонтанов, расположенных во дворах двух домов на проспекте Ленина, и предложение Марии Гоняевой об организации дебат – клуба.

Максиму Харченко депутаты посоветовали сначала проработать организационные моменты, а затем обсудить идею с жителями двора. Проект Марии Гоняевой депутаты поддержали.

В заключение встречи Сергей Попов поблагодарил молодых парламентариев за работу, поздравил с их праздником и отметил, что все запланированные проекты нацелены на развитие города: "Мне понравились все идеи, высказанные ребятами. На таких встречах, общаясь, мы находим общие точки соприкосновения и общее понимание ситуации. Думаю, их стоит сделать периодичными".

Председатель городской Думы также добавил: "Я всегда радуюсь, что у нас такая активная молодежь, которая действительно стремиться к тому, чтобы добиться целей, сделать что-то интересное, полезное, нужное для нашего города".