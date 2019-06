Более 500 тысяч нижегородцев станут участниками областного дня молодежи #ВсеСвои Культура и отдых

Более 500 тысяч нижегородцев станут участниками областного дня молодежи #ВсеСвои. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Областной день молодежи #ВсеСвои состоится 29 июня 2019 года. Инициатива проведения Дня молодежи в формате фестиваля #ВсеСвои с единым дизайн-кодом на территории всех муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и онлайн-трансляцией и была озвучена советом по делам молодежи и поддержана губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Концепция программы широко обсуждалась с молодежью региона через открытые обсуждения на сайте проекта и в социальных сетях.

В этот день во всех муниципальных районах/городских округах пройдут неформальные встречи молодежи с главами администраций, будет организована творческая программа, активности и локации, популярные среди молодежи (уличный спорт, КВН, уличные танцы, лектории на молодежную тематику).

Центральной площадкой фестиваля #ВсеСвои станет Нижневолжская набережная в Нижнем Новгороде. С 14.00 до 22.00 на ней будут работать детская площадка, зоны спорта, здоровья, мастер-классов, искусства (юмора, КВН, стенд-ап), а также обмена вещами в рамках проекта "Гардероб". На главной сцене площади будут работать DJ. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке: https://vk.com/@vsesvoi52-programma-oblastnogo-dnya-molodezhi-vsesvoi.

В рамках фестиваля стартуют два уникальных для Нижегородской области формата мероприятий. На главной сцене пройдет турнир по киберспортивной игре "Just dance", который был предложен в мае участниками форума "МолодежНО". Формат танцевального чемпионата "Just Dance N.O." даст возможность любому молодому человеку выступить на большой сцене и представить свой муниципалитет, не являясь при этом профессиональным танцором. Заявки на участие в турнире уже подали 10 команд муниципалитетов.

Кроме того, впервые будет организована Молодежная онлайн-студия, где в прямом эфире Vk-Online известные нижегородские ведущие встретятся с молодыми нижегородцами, добившимися успеха в разных сферах. Главными спикерами студии станут губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и хедлайнер фестиваля Eighteen. Информационным партнером мероприятия выступает социальная сеть "В контакте".

Трансляция будет организована в паблике "Молодежь Нижегородской области" и "День молодежи #ВсеСвои". Ожидается, что к просмотру присоединится более 100 тысяч человек.

Всего же количество молодежи, вовлеченное в активности площадок фестиваля в муниципалитетах и центральной его части в Нижнем Новгороде, составит более 500 тысяч нижегородцев.

Напомним, с 1 января 2019 года в стране реализуется федеральный проект "Социальная активность", который входит в национальный проект "Образование" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Реализация проекта направлена на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).