Заседание дискуссионной площадки "ЕР" о доступной ипотеке прошло в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Пресс-служба Единой России

Заседание дискуссионной площадки "Единой России" по теме "Доступная ипотека – шаг к семейному благополучию!" состоялось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Заседание провели сокоординатор дискуссионной площадки "Благополучие человека" в Нижегородской области, член президиума регионального политсовета партии Ольга Никитина совместно с региональным координатором партпроекта "Крепкая семья" Маргаритой Банниковой.

Во встрече приняли участие представители банков, застройщиков, Росреестра, министерства социальной политики Нижегородской области и члены общественных организаций.

Участники заседания обсудили ряд вопросов, касающихся ипотечного кредитования в России: насколько доступна ипотека для россиян, совершенствование "детской" ипотеки, индивидуальное жилищное строительство, "ипотечные каникулы".

По словам Ольги Никитиной, диалог получился продуктивным.

"Если посмотреть историю развития рынка ипотеки, можно увидеть, что из нишевого продукта для людей с высокими доходами она стала массовым механизмом улучшения жилищных условий. По статистике, сегодня ипотеку берут молодые люди в возрасте до 30 лет, а реальной средний срок кредита составляет всего 7 лет. И если в начале 2000 годов ипотека была доступна не более чем 5% семей, то к 2018 году этот показатель увеличился до 30%. И все же для того, чтобы ипотека стала еще более доступной для граждан, в особенности для молодых семей, нужны два важных условия: снижение ставки и увеличение срока выдаваемого кредита", - сказала она.

Также участники заседания предложили рассмотреть возможность снижения первоначального взноса по "детской ипотеке" в два раза, отразить данные изменения в нормативах резервирования банков, устанавливаемых ЦБ РФ и рассмотреть дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок в виде выплаты 450 тысяч рублей из федерального бюджета.

По итогам заседания участники дискуссионной площадки подготовят свои инициативы и предложения для резолюции, которая будет направлена в центральный исполнительный комитет партии.