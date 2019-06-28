Финансирование строительства крытого перехода в Шахунской ЦРБ начнётся в 2019 году Общество

Фото: Александр Воложанин

Финансирование строительства крытого перехода в Шахунской ЦРБ в Нижегородской области начнётся в 2019 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, который 28 июня 2019 года в ходе рабочего визита в г.о.г.Шахунья посетил данную больницу.

Глава региона осмотрел детское отдаление, центр здоровья, лабораторию, пообщался с коллективом больницы. Как отметил главный врач ЦРБ Сергей Золотов, на сегодняшний день главной проблемой остаётся отсутствие крытого перехода между терапевтическим и хирургическим отделениями.

"Я принял решение о том, чтобы начать финансирование проекта уже в этом году. Это совершенно необходимо с учетом того, что сейчас больных между отделениями перевозят через улицу. Проблема должна быть решена как можно скорее", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул важность больницы для района. Учреждение обслуживает около 36 тысяч человек.

"Серьезно улучшить ситуацию в медицинской сфере района позволит национальный проект "Здравоохранение". Так, в рамках проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" планируется строительство новых и замена старых ФАПов. В частности, будет заменен фельдшерско-акушерский пункт в деревне Лужайки Шахунского района. Ещё одно мероприятие - переоснащение первичных сосудистых отделений. До 2024 года по региону планируется переоснастить 15 первичных сосудистых отделений и два региональных центра. В 2021 работы должны пройти в отделении на базе Шахунской больницы. Особое внимание в нацпроекте уделяется борьбе с онкологическими заболеваниями. Будет организована сеть из 12 амбулаторных пунктов по региону. Один из них как раз планируется открыть на базе Шахунской ЦРБ, он будет обслуживать четыре северных района", - сказал губернатор.

Также Глеб Никитин отметил, что вскоре жители района смогут воспользоваться возможностями мобильной медицины.

"Уже в августе в Шахунский район прибудут "Поезда здоровья". Это мобильные диагностические лаборатории и бригады профессиональных медиков, которые могут провести обследование и при необходимости направить на госпитализацию. Таким образом, используя региональные ресурсы и возможности национального проекта, мы работаем над выполнением задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным – повысить доступность медицинской помощи", - добавил Глеб Никитин.