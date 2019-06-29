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Происшествия

Нижегородца приговорили к обязательным работам за незаконный вылов окуней и плотвы

01 июля 2019 10:02  [181] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приговорил жителя Нижегородской области к обязательным работам за незаконный вылов окуней и плотвы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что 49-летний мужчина причинил вред государству на 1,5 тысячи рублей.

Установлено, что в начале марта текущего года осужденный установил в озере около села Островское Княгининского района две рыболовные сети и "семь иных снастей, приводящих к массовому истреблению охраняемых видов рыб".

Суд признал мужчину виновным в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий в местах нереста (п. "б" ч. 1 ст. 256 УК РФ) и приговорил его к 100 часам обязательных работ.

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