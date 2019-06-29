Международный фестиваль искусств "Стрелка" стартовал на территории исторического комплекса пакгаузов в Нижнем Новгороде Культура и отдых

28 июня 2019 года на территории исторического комплекса пакгаузов открылся первый международный фестиваль искусств "Стрелка"

"Очень рад, что несмотря на сложные погодные условия, так много гостей фестиваля сегодня в зале", - поприветствовал гостей куратор фестиваля Алексей Трифонов, отмечая, что Стрелка является знаковым местом для Нижнего Новгорода. "После того, как здесь долгое время процветала торговля, территория была символом индустриальной культуры, теперь мы хотим, чтобы Стрелка стала символом культуры и высокого искусства", - заявил он.

В рамках первого международного фестиваля искусств на территории пакгаузов проходят гала-концерты с участием оперных звезд. Перед нижегородцами выступают: лауреат международного конкурса им. Рахманинова, дирижер Артем Абашев; лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска" заслуженная артистка России сопрано Надежда Павлова (Россия); победитель конкурса им.Марии Каллас - баритон Димитриос Тилякос (Греция); солистка оперного театра "Колон" - меццо-сопрано Гуадалупе Барриентос (Аргентина); солист Большого театра тенор Борис Рудак (Беларусь). Артисты исполнят арии из опер Моцарта, Доницетти, Верди, Пуччини, Чайковского, Сен-Санса и Бизе.

Для комфорта гостей от дождя на конструкции пакгаузов смонтировали временную крышу, от ветра установили боковые защиты. Также были подготовлены тепловые пушки и пледы.

Стоит отметить, что билеты на фестиваль также получили 450 золотых медалистов Нижегородской области в подарок за успешное окончание школы.

автор фото: Кирилл Мартынов