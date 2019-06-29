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Спорт

Пятеро нижегородцев примут участие в XXX Всемирной летней Универсиаде

29 июня 2019 17:34  [148] Спорт

Пятеро нижегородцев примут участие в XXX Всемирной летней Универсиаде. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Согласно информации, состязания состоятся с 3 по 14 июля 2019 года в итальянском городе Наполи.

В частности, Нижегородскую область доверено представлять Василисе Буйной (плавание), Маргарите Пыстиной, Диане Хамраевой, а также Дарье Чагочкиной (водное поло) и Дине Авериной (художественная гимнастика).

Отмечается, что на прошлой летней Универсиаде, которая проводилась два года назад в тайваньском Тайбэе, регион представляли четверо нижегородцев: бадминтонисты Родион Каргаев и Анастасия Червякова, теннисистка Екатерина Гусева и пловец Михаил Доринов, который завоевал серебро в смешанной эстафете 4х100 метров.

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