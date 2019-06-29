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Общество

Глеб Никитин и Владимир Толстой приняли участие в нижегородском фестивале #ВсеСвои

30 июня 2019 11:36  [31] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и советник Президента РФ Владимир Толстой 29 июня приняли участие в областном молодёжном фестивале #ВсеСвои.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Глеб Никитин и Владимир Толстой осмотрели локации фестиваля в центральной зоне праздника на Нижневолжской набережной, а также в онлайн-шатре пообщались с представителями районов Нижегородской области. Вопросы главе региона и советнику Президента задали молодые люди из Сарова, Дзержинска, Тоншаева, Сергача, Чкаловска.

"Во время общения я вспомнил слова Президента страны Владимира Путина о том, что молодежь это и опора сегодняшнего дня и будущее России. Уже сегодня молодежь может менять жизнь вокруг себя. Не нужно откладывать что-то на потом. Молодость - это пик интеллектуальных способностей, возраст, когда можно менять мир", - сказал Глеб Никитин.

"Инициатива проведения областного Дня Молодежи в формате фестиваля #ВсеСвои с единым дизайн-кодом на всей территории области была выдвинута Советом по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области. Я сразу же поддержал идею. Несмотря на не очень хорошую погоду, участие в мероприятиях по всему региону по предварительным данным приняли более 400 тысяч человек. Везде проходит очень много классных мероприятий. Есть ощущение движения, и я надеюсь, что это позволит выполнить главную задачу - удержать в регионе молодых людей", - добавил губернатор.

"Мы сегодня много говорили с Глебом Сергеевичем о том, какие ещё проекты могут прийти сюда: культурные, фестивальные, событийные. На этом строится имидж города и региона. И я уверен, что вы на правильном пути", - сказал Владимир Толстой.

СПРАВКА:
#ВсеСвои - областной фестиваль о молодежной культуре региона, проходящий единовременно по всей Нижегородской области. Основная аудитория Фестиваля - молодые люди от 16 до 35 лет.
Задача – уйти от формализованных подходов в организации праздника с официальными встречами глав администраций районов с небольшой частью активной молодежи, избежать в организации праздника форматов, не востребованных среди молодежи.
Концепция программы Дня молодежи широко обсуждалась с молодежью региона через открытые обсуждения на сайте проекта и в социальных сетях.
29 июня 2019 года во всех муниципальных районах/городских округах прошли неформальные встречи молодежи с главами администраций, была организована творческая программа, активности и локации, популярные среди молодежи (уличный спорт, КВН, уличные танцы, лектории на молодежную тематику).
Центральная площадка Фестиваля #ВсеСвои располагалась на территории Нижневолжской набережной г. Нижнего Новгорода.

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