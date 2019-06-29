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Общество

Нижегородские активисты отправятся на Всероссийский фестиваль Российского движения школьников "В центре событий»"

30 июня 2019 11:39  [149] Общество

Нижегородские активисты отправятся на Всероссийский фестиваль Российского движения школьников "В центре событий", сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Нижегородской области состоялся конкурсный отбор на самый большой Всероссийский фестиваль Российского движения школьников "В центре событий".

Мероприятие пройдет с 30 сентября по 20 октября 2019 года во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. Организаторами фестиваля являются федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский детско-юношеский центр", Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Всероссийский детский центр "Океан".

В программу фестиваля включены смены "Дальневосточный рубеж", "РДШ в эфире!», "Личностное развитие", "Моя страна – мое будущее»".

Особое внимание организаторами будет уделено реализации основных положений федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", который реализуется в стране в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

По итогам отбора победителями стали активист Союза детских и молодежных объединений "Ровесник", г.Арзамас, лидер областного актива детских и молодежных общественных организаций Нижегородской области Светлана Кабанова и активист Союза детских общественных организаций "Надежда", г. Чкаловск Полина Чувилина.

Напомним, весной 2019 года, выступая с докладом о поддержке одаренных школьников в Нижегородской области на Совете при полпреде президента РФ в ПФО, глава региона Глеб Никитин подчеркнул важность развития способностей и талантов у детей и молодежи.

По его словам, ведущая роль в этом отведена 396 учреждениям дополнительного образования, а также творческим объединениям и спортивным секциям в школах.

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