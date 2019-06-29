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Общество

Хорватия заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества с Нижегородской областью

30 июня 2019 11:45  [172] Общество

Хорватия заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества с Нижегородской областью
Посол Хорватии поблагодарил департамент внешних связей за прием хорватской делегации, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Позвольте мне воспользоваться случаем поблагодарить Вас лично и всех членов Вашей команды за столь теплый и прекрасный прием хорватской делегации в Нижегородской области", - сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Хорватия в Российской Федерации Томислав Цар в благодарственном письме на имя директора департамента внешних связей.

"Я хотел бы выразить свою уверенность в том, что наше с Вами сотрудничество, заложенное в прошлом году и продолженное в этом, в дальнейшем будет процветать", - продолжил господин Посол.

По словам Томислава Цара, благодаря усилиям Ольги Гусевой и сотрудников департамента внешних связей Нижний Новгород стал одним из самых любимых городов Посла, в том числе благодаря его богатому культурному и туристическому потенциалу.

Ранее сообщалось, что 10-11 июня 2019 года делегация Хорватии посетила Нижегородскую область. В рамках визита состоялась встреча руководства региона с представителями Хорватии.

Делегация также приняла участие в бирже контактов по промышленному направлению и «круглом столе» по вопросам развития туризма, организованных в Торгово-промышленной палате Нижегородской области.

СПРАВКА:
Сотрудничество Нижегородской области с Республикой Хорватия получило особый импульс в июле 2018 года благодаря визиту Президента Хорватии госпожи Колинды Грабар-Китарович в регион в рамках Чемпионата мира по футболу.
За прошедший год делегации из Хорватии 5 раз посещали Нижегородскую область.
Результатом активного взаимодействия стало увеличение торгово-экономических показателей: по итогам 4 месяцев 2019 года нижегородский экспорт в Хорватию вырос почти в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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