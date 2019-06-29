Три реки расчистят в Нижегородской области в 2020-2021 годах Общество

Три реки расчистят в Нижегородской области в 2020-2021 годах, сообщает министерство экологии региона.

Реки Тёша, Вичкинза и Сатис планируется расчистить в Нижегородской области в 2020-2021 годах в рамках развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Задача – очистить реки от ила и наносов песка также была поставлена нижегородцами перед министром экологии и природных ресурсов Нижегородской области на портале «Команда Правительства» в рамках конкурса на эту должность.

Объем финансирования, предусмотренный на расчистку реки Тёша в Арзамасском районе, составляет 70,4 млн рублей. Из них 69,7 млн – средства федерального бюджета и 704 тыс рублей – деньги консолидированного бюджета Нижегородской области. Протяженность расчистки - 11 км.

На расчистку Вичкинзы в Дивеевском районе планируется направить 55 млн рублей. Из них 54 млн 450 тыс рублей – средства федерального бюджета. Еще 550 тыс. рублей – это консолидированный бюджет региона. Протяженность расчистки - 8 км.

Расчистка от песка и иловых наносов реки Сатис в Сарове предполагает финансирование в размере 42,5 млн рублей. Из них 42 млн 75 тыс рублей будет направлено из федерального бюджета и 425 тыс рублей из областного. Протяженность расчистки составит 6,3 км.

Очистка трех рек позволит создать в регионе дополнительные туристические объекты в сфере экотуризма. Также в Нижегородской области улучшится санитарно-эпидемиологическая обстановка и повысится качество жизни почти 208 тысяч жителей региона.