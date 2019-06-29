Участники конкурса "Лидеры России" от Нижегородской области представят регион на Global Management Challenge Общество

Участники конкурса "Лидеры России" от Нижегородской области представят регион на национальном финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Global Management Challenge команды участников получают в управление виртуальные компании, разрабатывают стратегию и комплекс управленческих решений по ее реализации в прямой конкуренции друг с другом в моделируемой экономике и рынках. Участники принимают управленческие решения в сфере маркетинга, производства, кадров, финансов, логистики, соперничая в этом с другими командами.

В национальный финал в Екатеринбурге, который пройдет со 2 по 4 июля, вышли 30 лучших команд страны. Среди них команда, состоящая из участников конкурса "Лидеры России" от Нижегородской области.В состав команд вошли трое полуфиналистов конкурса "Лидеры России" Андрей Боцманов, Сергей Фёдоров, Сергей Сахаров и победитель конкурса 2019 года, заместитель министра финансов региона Юрий Шалабаев.

По мнению Юрия Шалабаева опыт, полученный от участия в чемпионате, безусловно, будет полезен в работе: "Все участники команды, которую я собрал, в своей текущей или прошлой профессиональной деятельности связаны с государственным и муниципальным управлением. В конкурсе имитируется управление коммерческой компанией, а не государственной структурой. Выход команды в финал продемонстрировал высокий уровень профессиональных навыков и знаний нижегородских управленцев. Практика управления частной компанией будет полезна для понимания лучших принципов взаимодействия государственного и частного сектора", - отметил Юрий Шалабаев.

"Лидеры России" – флагманский проект АНО "Россия – страна возможностей", созданный по инициативе президента России Владимира Путина.

Напомним, что в апреле 2019 года раздел для победителей/финалистов/полуфиналистов конкурса "Лидеры России" запущен по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на портале "Команда Правительства".