Нижний Новгород может стать постоянной штаб-квартирой "Инновации" Культура и отдых

"Нижний Новгород может стать постоянной штаб-квартирой "Инновации", - заявила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова в ходе вручения премии в области современного искусства "Инновация".

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, вручение федеральной премии состоялось 29 июня на территории исторического комплекса пакгаузов на Стрелке. В мероприятии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, советник Президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой и заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы современное искусство приходило в регионы. Но надо, чтобы в регионах был отклик, доброжелательный и очень заинтересованный. И там, где это уже есть, мы видим, что визуальное искусство, новые художественные институции, современные молодые художественные лидеры становятся абсолютными драйверами развития территорий, развития городов и поиска новых ресурсов этих городов. Мы в министерстве культуры РФ и я лично уверены, что Нижний Новгород имеет все ресурсы, и волю губернатора, и кадровый потенциал, чтобы этот региональный прорыв поддержать и возглавить. Я рассчитываю на вашу поддержку и думаю, что Нижний Новгород может быть постоянной штаб-квартирой Инновации", - сообщила Алла Манилова.

Глеб Никитин в свою очередь поблагодарил организаторов за то, что местом проведения 14-ой премии стал именно Нижний Новгород и территория исторического комплекса пакгаузов на Стрелке, которые до этого времени были закрыты для общества. Губернатор также отметил, что регион готов в будущем проводить премию "Инновация".

"Эти ажурные конструкции не принимали гостей более 120 лет. Последний раз на Всероссийской промышленной художественной выставке в 1896 году. Это было самое крупное событие такого рода в дореволюционной России. Приехал император Николай II. Люди наблюдали достижения промышленности, это тоже был символ инноваций того времени. Сами конструкции были первым ярким всплеском инженерной мысли. Сегодня знаковое мероприятие для Нижнего Новгорода, и я хочу поблагодарить градозащитников, активистов, краеведов, влюбленных в свой край, которые открыли эти конструкции для общества, настояли, чтобы это наследие было сохранено для потомков", - сказал Глеб Никитин.

В номинации "Новая генерация" победил нижегородский проект - перформанс-прогулка "Пролетайте и соединяйтесь" Анны Козониной, Анастасии Дмитриевской и Антона Рьянова. Он был реализован в октябре 2018 года на стадионе "Водник" в рамках фестиваля "PROсцениум-фест". Авторы решили "припомнить" раннесоветский феномен коллективной декламации (чтения стихов), популярной в 10-20-х годах прошлого столетия. Это шествие-ритуал, в ходе которого поднимают вопросы о задачах искусства сегодня.

Ещё один проект-победитель был также реализован в Нижегородской области. В рамках фестиваля "Арт-Овраг" в мартеновском цеху Выксунского металлургического завода состоялся перформанс "Страсти по Мартену". Он был посвящён памяти отжившему производству - 23 марта 2018 года остановилась последняя большая мартеновская печь в Европе, которая располагалась на металлургическом заводе в Выксе Нижегородской области. Автор перформанса Анна Абалихина стала лауреатом в номинации "Проект года".

Лауреатами премии "Инновация" в 2019 году стали:

Номинация "Проект года": Анна Абалихина. "Страсти по Мартену";

Номинация "Куратор года": Ярослав Воловод, Валентин Дьяконов, Екатерина Лазарева. "Ткань процветания";

Номинация "Художник года": Владимир Селезнев. "Иногда кратчайший путь — самый длинный";

Номинация "Новая генерация": Анна Козонина, Анастасия Дмитриевская, Антон Рьянов. "Пролетайте и соединяйтесь";

Номинация "Образовательный проект": Яна Гапоненко. "Владивостокская школа современного искусства";

Номинация "Региональный проект»: Елена Ищенко, Денис Яковлев. "Суперобложка". Краснодар;

Номинация "Книга года»: Глеб Напреенко, Александра Новоженова. "Эпизоды модернизма. От истоков до кризиса";

Внеконкурсная номинация "За вклад в развитие современного искусства»": искусствовед Леонид Бажанов;

Внеконкурсная номинация "За поддержку современного искусства России": Владимир Потанин;

Специальный приз партнеров премии Французского института и компании "Air France" художнику "Новой генерации": Анна Ротаенко. Real Weapon

Специальный приз губернатора Нижегородской области: Света Шуваева. "Последние квартиры с видом на озеро".

Напомним, в 2019 году премия "Инновация" впервые покинула пределы Москвы и переехала в Нижний Новгород. До этого 13 лет проходила только в столице. Выставка работ номинантов занимает весь 2 этаж Арсенала. На ней представлены 35 произведений авторов, работающих в области современного искусства, за 2018 год. Уже 30 июня выставка откроется для всех желающих и будет работать до 25 августа.