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Происшествия

Трехлетний мальчик и еще 4 человека пострадали в ДТП, где фура протаранила семь машин в Нижегородской области

01 июля 2019 09:20  [152] Происшествия

Фото: Соцсеть

Трехлетний мальчик и еще 4 человека пострадали в ДТП, где где фура протаранила семь машин в Нижегородской области. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло 29 июня в Дальнеконстантиновском районе в 14:00 на 62 км автодороги Нижний Новгород – Саратов, когда 43-летний водитель (стаж 25 лет), управляя автомобилем Mercedes-Benz, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Mercedes-Benz, Ford Focus, Лада Веста, Лада Гранта, Chevrolet Lacetti, Daewoo Nexia и Nissan Almera.

Наибольшее количество пострадавших оказалось в автомобиле Ford Focus. В нем находился и трехлетний мальчик, которого пришлось госпитализировать. Также госпитализация потребовалась 37-летнему водителю Форда (у него сломан позвоночник) и 35-летней женщине (сотрясение головного мозга, тупая травма грудной клетки, живота).

Водителя автомобиля Лада Гранта также госпитализировали. У 43-летнего мужчины сломан позвоночник и множественные травмы тела. Госпитализированному пассажиру Chevrolet Lacetti поставили диагноз "закрытый перелом ребра".

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Теги:
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