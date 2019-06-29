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Общество

Озеро высохло в Павловском районе Нижегородской области

01 июля 2019 10:40  [176] Общество
Место, где находился водоем

Место, где находился водоем

Фото: ТВ программа Кстати

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пожарный водоем высох в селе Грудцино Павловского района Нижегородской области. Как пояснили в министерстве экологии и природных ресурсов со ссылкой на главу Грудцинского сельсовета, снижение уровня воды в пруде происходило постепенно в последние годы. Сейчас на его месте только потрескавшаяся земля.

В министерстве добавили, что истощение пруда произошло по естественной причине. В этом году наблюдается снижение уровня воды во многих водоемах Нижегородской области в связи с низким уровнем прохождения весеннего паводка.

Согласно отчету ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" об особенностях гидрометеорологических условий на территории Нижегородской области, половодье 2019 года характеризовалось значительными потерями стока, было затяжным, прерывистым, отличалось небольшой интенсивностью и невысоким, а на отдельных реках – экстремально низкими подъемами уровней воды.

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