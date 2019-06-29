Последние новости рубрики Происшествия
01 июля 2019 11:02  [430] Задержан подозреваемый в жестоком изнасиловании 78-летней женщины в Дзержинске Нижегородской области
01 июля 2019 10:51  [112] Младенца с 40% ожогами тела доставили на лечение в Нижний Новгород из Петрозаводска
01 июля 2019 10:02  [180] Нижегородца приговорили к обязательным работам за незаконный вылов окуней и плотвы
01 июля 2019 09:20  [151] Трехлетний мальчик и еще 4 человека пострадали в ДТП, где фура протаранила семь машин в Нижегородской области
29 июня 2019 15:54  [299] Мужчина выпал из моторной лодки в Волге в Кстовском районе Нижегородской области
28 июня 2019 15:39  [855] Короткое замыкание стало предварительной причиной пожара в цехе ГАЗа (видео)
28 июня 2019 15:28  [1526] Волонтеры ищут в Нижегородской области пропавшую месяц назад 17-летнюю москвичку
28 июня 2019 13:59  [740] Открытое горение в цехе ГАЗа ликвидировано
28 июня 2019 12:57  [361] Возгорание в медно-литейном цехе ГАЗа произошло 28 июня
27 июня 2019 14:51  [299] Работника завода в Дзержинске зажало между прессформами для изготовления бочек и канистр
Происшествия

Задержан подозреваемый в жестоком изнасиловании 78-летней женщины в Дзержинске Нижегородской области

01 июля 2019 11:02  [430] Происшествия

Задержан подозреваемый в жестоком изнасиловании 78-летней женщины в Дзержинске. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия 27 июня 2019 около 23 часов, 51-летний обвиняемый находясь в доме поселка Лесная Поляна Дзержинска, совершил разбойное нападение и изнасилование с особой жестокостью 78-летней пенсионерки. Использовав в качестве оружия гвоздодёр, нанес потерпевшей телесные повреждения тяжелой степени (диагностированы множественные открытые вдавленные переломы черепа), нанес тупую травму грудной клетки и живота.

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступлений по п. "в" ч. 4 ст.162 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью) и п. "б" ч. 2 ст.131 УК РФ (изнасилование совершенное с особой жестокостью). Вину в совершении преступлений обвиняемый признал полностью. Обвиняемый был задержан. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph