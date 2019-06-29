Задержан подозреваемый в жестоком изнасиловании 78-летней женщины в Дзержинске Нижегородской области Происшествия

Задержан подозреваемый в жестоком изнасиловании 78-летней женщины в Дзержинске. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия 27 июня 2019 около 23 часов, 51-летний обвиняемый находясь в доме поселка Лесная Поляна Дзержинска, совершил разбойное нападение и изнасилование с особой жестокостью 78-летней пенсионерки. Использовав в качестве оружия гвоздодёр, нанес потерпевшей телесные повреждения тяжелой степени (диагностированы множественные открытые вдавленные переломы черепа), нанес тупую травму грудной клетки и живота.

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступлений по п. "в" ч. 4 ст.162 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью) и п. "б" ч. 2 ст.131 УК РФ (изнасилование совершенное с особой жестокостью). Вину в совершении преступлений обвиняемый признал полностью. Обвиняемый был задержан. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.