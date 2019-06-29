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Общество

Вентиляция работает с нарушениями: кальянную "Glow" закрыли в Нижнем Новгороде

01 июля 2019 11:25  [82] Общество
Дом, где расположена кальянная

Дом, где расположена кальянная

Фото: Яндекс.Карты

Кальянную "Glow" закрыли в Нижнем Новгороде, поскольку объект эксплуатируется с нарушениями норм санитарного законодательства. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства в ходе проверки выяснили, что нарушения в кальянной создают угрозу жизни и здоровья населения.

В частности, в баре "Glow" (ул. Минина, д. 10 "В") отсутствовала вытяжная система вентиляции, отдельная от системы жилого дома.

Выявив это, специалисты управления составили протокол и направили его в суд, который в конце июня постановил закрыть учреждение на 60 суток.

Между тем, на странице кальянной в социальной сети сообщается, что бар продолжает работать, но в пятницу 28 июня заведение будет закрыто до 17:00 "по техническим причинам".

С воскресенья 30 июня кальянная также работает, но владельцы предупреждают посетителей, что "по техническим причинам будем открывать двери в 17:00".

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