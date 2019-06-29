Прибыль "Газпрома" за 2018 год выросла в два раза — до 1,5 трлн рублей Бизнес

Прибыль ПАО "Газпром" за 2018 год выросла в два раза по сравнению с 2017 годом — до 1,5 трлн рублей. Такая информация содержится в докладе председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера к годовому общему собранию акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоялось 28 июня, после чего прошло заседание вновь избранного совета директоров "Газпрома", где принято решение избрать председателем совета директоров ПАО "Газпром" Виктора Зубкова, а заместителем председателя совета директоров - председатель правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера.

Алексей Миллер, в ходе собрания акционеров, сказал, что 2018 год стал для компании годом высоких достижений. "Газпром" в прошлом году показал рекордные финансовые результаты, а объемы поставок газа в Европу и доля компании на европейском газовом рынке достигли максимальных исторических значений.

"В 2018 году мы приумножили сырьевую базу, нарастили мощности производства и объемы продаж, продолжили работу по внедрению инноваций и импортозамещению. Реализация стратегии лидерства — это наш вклад в укрепление энергетической безопасности страны. Высокие достижения производственно-сбытовой деятельности "Газпрома" в 2018 году нашли соответствующее отражение в наших финансовых результатах", - отметил Алексей Миллер.

Выручка от продаж "Газпрома" в 2018 году достигла рекордного уровня за всю историю компании — 8,2 трлн рублей. "Газпром" находится на пике инве стицион ного цикла. И несмотря на это, свободный денежный поток компании на порядок превзошел уровень 2017 года, составив 488 млрд рублей.

В 2018 году "Газпром" добыл 497,6 млрд куб. м газа, что на 26,6 млрд куб. м больше, чем в 2017 году.

В прошлом году компания продолжила развитие Северного газотранспортного коридора — ключевого маршрута поставок на Северо-Запад России и на экспорт в европейские страны. Введена в эксплуатацию линейная часть нового высокотехнологичного газопро вода "Ухта — Торжок — 2". На газопроводе "Бованенково — Ухта — 2" введены в строй цеха четырех компрессорных станций.

В конце текущего года будут сданы газотранспортные мощности на участке от Грязовца до компрессорной станции "Славянская". Они обеспечат подачу газа потребителям Северо-Западного региона и в "Северный поток — 2".

В 2018 году были завершены основные объемы строительства уникального по масштабам газопровода "Сила Сибири". По своим техническим параметрам и значению для мировой системы транспортировки газа он занимает выдающееся место среди всех трансграничных газотранспортных систем.

Обеспечению гибкости и надежности трубопроводных поставок служит деятельность "Газпрома" по развитию подземного хранения газа. К сезону отбора 2018/2019 года объем оперативного резерва в ПХГ "Газпрома" на территории России составил 72,2 млрд куб. м.

Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ компании выведена на уровень 812,5 млн куб. м. За последние восемь лет "Газпром" увеличил этот показатель на 31%.

На предстоящий осенне-зимний период планируется обеспечить потенциальный максимальный отбор из наших ПХГ уже в объеме 843,3 млн куб. м в сутки. Это станет новым историческим максимумом.

"Газпром" активно эксплуатирует собственные и арендованные мощности ПХГ в европейских странах: в таких как Австрия, Германия, Сербия, Нидерланды, Чехия. Созданный на начало сезона отбора 2018/2019 года резерв составил 5,8 млрд куб. м. План текущего года в два раза выше — не менее 11,4 млрд куб. м.

Реализация природного газа потребителям Российской Федерации в 2018 году выросла на 4,3% или на 9,8 млрд куб. м. Объем реализации составил 239,7 млрд куб. м.

"Газпром" продолжает работу по развитию газового рынка. Построению в России системы ценовой индикации на природный газ служат торги на Санкт-Петербургской Международ ной Товарно-сырьевой Бирже. В 2018 году "Газпром" реализовал на бирже 13,6 млрд куб. м газа, что составило 87% объема торгов.

Одно из важнейших направлений деятельности ПАО "Газпром" — реализация программы газоснабжения и газификации регионов.

В 2018 году объем инвестиций "Газпрома" в эту программу составил рекордную сумму — 36,7 млрд рублей. Уровень газификации в среднем по стране вырос до 68,6%, а в городах и поселках городского типа — до 71,9%. Программой газификации были охвачены 66 регионов страны: построено более 2 тыс. км газопроводов, созданы условия для газификации 49 тыс. домовладений и квартир. Объемы финансирования газификации регионов со стороны "Газпрома" могут быть увеличены.