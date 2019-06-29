Финансовые пирамиды продолжают действовать. Ущерб в ПФО исчисляется миллиардами Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нелегальные финансовые учреждения нарушают статьи уголовного кодекса о противозаконной банковской деятельности. Под понятие "нелегальный кредитор", прежде всего, подпадают кредитные организации, не имеющие лицензии ЦБ РФ, и микрофинансовые организации (МФО), не внесенные в реестр Банка России. То есть, это физлица или организации, пытающиеся "подменить" собой на финансовом рынке банки.

Финансовая пирамида – это организация, прибыль которой формируется за счет постоянного поступления новых денежных средств при отсутствии какой-либо реальной деятельности или про дукта. Если же кратко – это мошенническая организация, которая предлагает разместить инвестиции под огромный процент прибыли, гарантируя быстрый заработок. Продукт или услугу компания не производит, но обеспечивает прибыль ранним участникам за счет поздних. Таким образом идет банальная перекачка денег от одних рук в другие.

Количество выявленных нелегальных кредиторов и финансовых пирамид.

Эксперты Волго-Вятского ГУ (ВВГУ) Банка России в I квартале 2019 года выявили на территории 11 регионов своего присутствия* 27 нелегальных кредиторов и три финансовые пирамиды.

По итогам 2018 года выявлено 227 нелегальных кредиторов. Большинство из них выдавало себя за добросовестные организации или совмещало легальную деятельность с противоправной. В частности, были зафиксированы факты выдачи займов комиссионными магазинами под залог материальных ценностей.

фото Яндекс.Карты.

Однако подобное разрешено только ломбардам, которые внесены в специальный государственный реестр, размещенный на сайте Банка России (cbr.ru). Комиссионным магазинам это делать запрещает закон, однако нелегальные кредиторы умышленно вводят людей в заблуждение. При этом они не гарантируют сохранность имущества, не страхуют его от риска утраты или повреждения и могут продать в любое время, поскольку юридически оно залогом не является.

Также в минувшем году на территории регионов присутствия ВВГУ Банка России было обнаружено 11 финансовых пирамид – на восемь меньше, чем в 2017 году. Снижения активности мошенников удалось добиться в том числе благодаря взаимодействию органов государственной власти, правоохранителей и подразделений Центробанка.

В частности, таким образом пресечена деятельность пензенской фирмы "Инвест-Гарант", ущерб от которой оценивается в несколько миллиардов рублей.

Как отличить "финансовую пирамиду" от добросовестной организации:

- Массированная реклама обещает доходность, в несколько раз превышающую рыночный уровень

- Какая-либо информация о финансовом положении организации недоступна

- Отсутствует конкретная информация об учредителях и руководителях организации или проекта, у компании нет собственных основных средств, других дорогостоящих активов и точного определения ее деятельности

- Деньги участникам выплачиваются за счет средств других вкладчиков

Помимо этого, выявлялись случаи, когда вместо открытия вкладов мошенники предлагали гражданам приобрести популярные гаджеты по неоправданно низкой цене. Для получения такой скидки требовалось внести предоплату и привести в организацию еще нескольких желающих стать обладателями брендовой техники.

Как действовать тем, кто уже связался с "черным кредитором"?

Если человек взял заем у нелегального кредитора, в первую очередь нужно обращаться в полицию и прокуратуру, поясняет MK.RU. Лучше найти других пострадавших и сделать это организованно. В этом случае выше шансы, что будет возбуждено уголовное дело. Заявление от одного лица чаще рассматривается как предъявление гражданско-правового иска, делятся практикой юристы.

Также можно попробовать решить дело через суд. Условия, которые зачастую устанавливают нелегальные кредиторы, по оценкам правоведов, можно отменить в суде, признав сделку в их части недействительной. К примеру, если даже при небольшой сумме займа кредитор требует в качестве залога недвижимость. Такой пункт договора могут признать недействительным. Также по решению суда возможно снижение завышенных процентов.

Чтобы привлечь нарушителя к уголовной ответственности, необходимо доказать нанесение нелегальной МФО крупного ущерба. Правоохранители нередко исключают из этой величины основной долг, рассматривая лишь проценты по нему. Это делает вероятность привлечения "черного" кредитора к уголовной ответственности практически ничтожной, уточняют специалисты. Ситуацию, по оценке экспертов, может изменить, если оно будет реализовано, предложение руководства Центробанка отказывать "нелегалам" в судебной защите.

Есть мнение, что сделку по выдаче займа нелегальной МФО все-таки можно оспорить полностью. В случае, когда она посягает на публичные интересы и охраняемые законом действия третьих лиц, — признается ничтожной, а это значит, что не создает никаких прав и обязанностей у сторон.

Каким бы ни был исход для заемщика, урон для нелегального кредитора, по данным правоведов, будет не самым значительным, при этом зачастую юридическое лицо в скором времени уже перестает осуществлять деятельность, а долг перекупается третьем лицом.

Надо ли отдавать долг, если МФО стала нелегальной после выдачи кредита?

Сведения об МФО могут исчезнуть из госреестра уже после выдачи кредитов заемщикам. В этом случае все договоры продолжают действовать на условиях, которые были установлены при их заключении. Заемщик при этом должен своевременно исполнять принятые договорные обязательства и сохранять документы об их исполнении.

Если такая МФО успела продать долги клиентов, их собственником становится коллекторское агентство, и дальнейшая судьба первичного кредитора не имеет значения. Займы были выданы в рамках закона, поэтому их необходимо погасить.

* Регионы присутствия ВВГУ Банка России: Нижегородская, Кировская, Самарская, Саратовская, Пензенская, Ульяновская области, республики: Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия.