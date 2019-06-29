"Мы вплотную работаем над обновлением "Единой России", - Дмитрий Медведев Политика

В преддверии политической конференции председатель всероссийской политической партии "Единая Россия", председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в своей авторской статье в одном федеральных СМИ начал обсуждение того, как должна измениться партия, какова ее роль в политической системе и развитии страны.

Дмитрий Медведев, отметил, что в целом сделано немало, но при этом чувствуется определенный дефицит доверия.

"Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно. Именно поэтому мы вплотную работаем над обновлением "Единой России". Вопрос в том, достаточно ли активно мы действуем. На чем конкретно нам нужно сосредоточиться в ближайшее время?" - отметил он.

Национальные проекты

Коротко он остановился на некоторых наиболее важных для партии темах, в том числе нацпроектах.

"По всей стране, в каждом регионе партия должна не только добиться поддержки наших планов, но и выстроить систему мониторинга их выполнения. Что именно предстоит сделать? Во-первых, надо максимально подробно информировать людей о том, как идет работа по нацпроектам в их регионе. Использовать для этого все возможные способы коммуникаций - личные встречи, социальные сети, традиционные СМИ, партийные сайты. Во-вторых, наладить систему обратной связи. Каждый человек должен иметь возможность направить вопрос о нацпроектах, предложение или жалобу. Главное - получить внятный ответ. Хочу еще раз обратиться к своим коллегам по партии: быстрое реагирование на такие обращения - это ваша безусловная обязанность. Мы должны ежедневно показывать, что отвечаем за свои обещания. В-третьих, нужно научиться работать со всеми, кто готов участвовать в реализации нацпроектов, в том числе с некоммерческими организациями. НКО могут сделать многое", - говорится в статье Медведева.

Партийная деятельность как "набор сервисов"

Вторая важная тема, которую затронул Медведев в своей статье, - как сделать диалог между партийными структурами и людьми более простым и открытым.

"Партийная деятельность должна стать своего рода "набором сервисов". Поясню эту мысль. Вспоминая университетский курс латыни, могу сказать, что слово "сервис" в переводе означает "служение" (от servio - служить). Это именно то, что наша партия должна делать: служить обществу и своим избирателям", - отмечено в статье.

Защита прав

Третье направление работы - защита прав граждан через создание сети общественных приемных партии.

"Только за пять месяцев 2019 года (до 1 июня) в приемные лично или письменно обратились почти полтора миллиона человек - 1 489 152 человека. Я специально называю точную цифру, чтобы еще раз подчеркнуть — нам важен каждый, кто пришел или написал нам. Даже беглый взгляд на статистику обращений показывает, что кроме вопросов по ЖКХ, которые лидируют во всех приемных, в каждом регионе - своя специфика. У кого-то — вопросы образования, у соседей - сельское хозяйство или проблемы со здравоохранением. Главное - необходимо учитывать проблемы и особенности региона. У нас есть очень неплохой опыт такой работы в рамках многофункциональных центров. Надо подумать, как мы можем его использовать".

Также Дмитрий Медведев предложил создать специальный правозащитный центр, где будут работать профессиональные юристы.

Персональная ответственность

Еще одно предложение касается персональной ответственности членов Генсовета за реализацию наиболее важных для нас сегодня задач. Включая социальные проекты партии, работу с молодежью и НКО и некоторые другие.

Дмитрий Медведев указал, что это лишь несколько идей о том, как должна измениться партия, и статья - только начало его разговора о курсе на обновление работы партии.

"Не только в первичных организациях, на партийной конференции, но и с теми, кто разделяет наши взгляды - готов работать вместе. Нам важно их мнение и нужна их поддержка", - написал он.