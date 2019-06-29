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Общество

Школу в пос.Сява Нижегородской области отремонтируют за 113 млн рублей в 2021 году

01 июля 2019 14:46  [139] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Школу в пос.Сява Нижегородской области отремонтируют за 113 млн рублей в 2021 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в ходе встречи с жителями г.о.г.Шахунья.

Как отметили жители поселка Сява, школа там была построена в 1974 году. Сейчас зданию требуется капитальный ремонт.

"Мы подготовили большую региональную программу капремонта образовательных учреждений. Так в рамках программы до 2022 года предусмотрен комплексный капитальный ремонт в 26 школах на сумму более 1,6 млрд рублей", - отметил губернатор.

"Сявская школа стоит в графике на 2021 год. На ремонт в ней предполагается выделить 113 млн рублей. Планируется выполнить работы по ремонту кровли, замене оконных блоков и дверных проемов, инженерных сетей, восстановлению кирпичной кладки. Проектная документация уже готова, есть положительное заключение госэкпертизы. Президент России Владимир Путин поставил задачу – создать достойные условия для обучения школьников, и региональная программа капремонта полностью соответствует достижению данной цели", - добавил Глеб Никитин.

Также глава региона сообщил, что Сявской школе будет выделено 200 тысяч рублей на проведение декоративного ремонта.

Напомним, что государственная программа по капитальному ремонту школ была утверждена 28 марта 2019 года на заседании правительства региона. В 2019 году на ее реализацию будет выделено 700 млн рублей из областного бюджета.

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