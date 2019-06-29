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Бизнес

Нижегородское "Теплоэнерго" в июле испытает на прочность свыше 250 км теплосетей

01 июля 2019 15:49  [68] Бизнес

Фото: Пресс-служба Теплоэнерго

Свыше 250 км теплосетей в зоне ответственности АО "Теплоэнерго" пройдут испытания на прочность и плотность в июле 2019 года в рамках подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для обеспечения безопасности температуру сетевой воды в ходе испытаний понижают до нормативных значений: на выходе от источника она не превышает 40 градусов Цельсия. Испытания тепловых сетей являются ежегодными обязательными диагностическими мероприятиями, проводятся для выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор и позволяют обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение в отопительный период.

В случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях гражданам необходимо соблюдать осторожность и сообщить на горячую линию АО "Теплоэнерго" по телефону: 277-91-31.

О времени отключения горячей воды в доме можно узнать с помощью сервиса на главной странице сайта "Теплоэнерго", введя название улицы и номер дома.

СПРАВКА:
АО "Теплоэнерго" является крупнейшей теплоснабжающей организацией Нижнего Новгорода. В зоне обслуживания предприятия две трети потребителей города, за исключением Автозаводского, части Ленинского и части Нижегородского районов.

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