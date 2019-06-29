Пакгаузы вновь открыты миру: около 3 тысяч человек посетили фестивали на нижегородской Стрелке Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Около 3 тысяч человек в выходные посетили фестивали на Стрелке: на территории пакгаузов с 28 по 30 июня прошли концерты фестиваля искусств "Стрелка" и вручение премии "Инновация-2019". Территорию исторического комплекса пакгаузов на Стрелке для проведения фестивалей специально трансформировали в концертный зал.

По словам организаторов, планируется, что оба мероприятия станут для Нижнего Новгорода ежегодными.

2 и 3 июля среди ажурных конструкций пакгаузов состоятся дополнительные концерты первого международного фестиваля искусств. Билеты на фестиваль также получили 450 золотых медалистов Нижегородской области в подарок за успешное окончание школы.

В программе концерта:

2 июля — "Концерт для скрипки с оркестром" и "Вариации на тему рококо" П.И. Чайковского. Перед гостями выступят: лауреат конкурса П.И. Чайковского — Айлин Притчин (Скрипка); лауреат конкурса И.Брамса — Алексей Жилин (Виолончель).

3 июля артисты исполнят арии из опер Моцарта, Оффенбаха, Чилеа, Римского-Корсакова, Глинки, Чайковского, Пуччини и Верди. В гала-концерте выступят: лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска", заслуженная артистка России — сопрано Надежда Павлова (Россия); солист Большого театра — тенор Борис Рудак (Беларусь); обладательница премии "Новые голоса Montblanc", солистка оперной труппы Мариинского театра — сопрано Анастасия Калагина; лауреат международного конкурса им. Н.А. Римского-Корсакова, солист оперной труппы Мариинского театра — тенор Сергей Семишкур. Также в концертах примет участие академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии им. М. Ростроповича под руководством дирижера Дмитрия Синьковского.

Напомним, 29 июня на Стрелке состоялось вручение федеральной премии "Инновация" — главной награды в области современного искусства в России, учрежденной Министерством культуры РФ. Впервые итоги премии подводились не в Москве.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил специальный приз Свете Шуваевой (г.Москва), ставшей финалистом премии в номинации "Художник года" (проект "Последние квартиры с видом на озеро"). Свете Шуваевой будет предоставлена студия для творческих экспериментов, знакомства с городом, обмена опытом с местным профессиональным сообществом и работы над новым художественным проектом.

Глава региона отметил важность вручения премии "Инновация" как культурного события для города.

"Я хочу поблагодарить градозащитников, активистов, краеведов, влюбленных в свой край, которые открыли эти конструкции для общества, настояли, чтобы это наследие было сохранено для потомков", - отметил глава региона.

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