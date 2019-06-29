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Общество

Спортплощадку европейского уровня установят на пр.Молодежном Нижнего Новгорода

01 июля 2019 16:36  [159] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Спортивную площадку европейского уровня установят на проспекте Молодежном Автозаводского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работы на Молодежном проспекте по установке игрового комплекса начались две недели назад. Подрядчиком выступает ООО "Смарт". В настоящее время идут планировочные работы, подъем и связка грунта. По контракту спортивно-игровой комплекс планируется построить к 1 сентября текущего года. Стоимость реализации проекта составляет 36,5 млн рублей.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в администрации Автозаводского района, на площадке расположится скалодром, фитнес-треки, спортивный комплекс "Ловкость леопарда", степ-платформы, различные тренажеры, шведские стенки, лестничные комплексы, комплекс для детей из полосы препятствий, а также различные качели и карусели.

Представитель подрядчика Виктор Андреев отметил, что площадки такого уровня есть только в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Напомним, по словам мэра Владимира Панова в 2019 году на благоустройство территорий Нижнего Новгорода по программе ФКГС выделено на треть больше средств, чем в 2018 году. Работы будут идти на 15 общественных пространствах: это вторые очереди работ в парках и скверах, начатые в прошлом году, а также восемь новых пространств. Кроме того, в программу благоустройства на этот год вошли 138 городских дворов.

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