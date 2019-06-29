Шокирующие убийства новорожденных: стали известны подробности жизни подозреваемой из Красных Баков Происшествия

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Стали известны подробности жизни 25-летней женщины из Красных Баков, подозреваемой в убийстве новорожденного. Как сообщает КП-НН со ссылкой на СУ СК по Нижегородской области, 23 июня 2019 года в Семеновский следственный отдел поступило сообщение о смерти ребенка.

"Следователи выехали на место и организовали доследственную проверку. При осмотре места происшествия каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти младенца, не зафиксировано. Девочка родилась в гостинице, расположенной на 137-м километре автодороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров. В этой гостинице работала ее 25-летняя мать. Для установления причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе СУ СК.

КП-НН выяснила подробности личной жизни подозреваемой.

"Утром 23 июня я заметил, что у нее пропал живот. Я, конечно, тут же начал ее расспрашивать, куда делся ребенок и что произошло", - рассказывал директор гостиницы Андрей Оленев сотрудникам полиции.

В ответ женщина не стала отпираться, а честно призналась, что ребенка смыла в унитаз. Вот только малыш оказался слишком большим и застрял в трубе.

"Я ее родила ночью одна в туалете. Она уже родилась мертвой, честное слово. Я только перерезала пуповину, и смыла труп в унитаз", - пояснила подозреваемая.

В ходе проверки ее слова полностью подтвердились – в гофре унитаза действительно был обнаружен труп новорожденной девочки весом 1,5 килограмма.

Было ли это убийством или малышка действительно родилась мертвой, сотрудникам правоохранительных органов только предстоит выяснить.

Кроме того, ранее женщина уже отсидела в тюрьме за убийство, совершенное в 2015 году. Через несколько дней после родов она изрезала своего ребенка на части. Позднее останки малыша обнаружили в мусорном контейнере.

Расследование нового уголовное дела продолжается.