Космическая энергетика и экология: сферы сотрудничества Нижегородской области и "Центра Келдыша" Общество

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с генеральным директором ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша" (входит в состав ГК "Роскосмос") Владимиром Кошлаковым. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Центр Келдыша" производит ракетно-космическую технику, а также продукцию социально-экономического назначения.

В ходе встречи Глеб Никитин и Владимир Кошлаков обсудили сотрудничество в рамках нацпроектов. Регион и "Центр Келдыша" планируют взаимодействие при создании в Нижегородской области одного из первых в стране научно-образовательных центров (НОЦ) и при реализации экологических проектов.

"Мы сейчас на старте большого проекта по созданию Научно-образовательного центра в Нижегородской области. С удовлетворением отмечаю желание возглавляемого вами центра также поучаствовать в этой работе. Здесь у нас очень много точек соприкосновения", - сказал Глеб Никитин.

"Кроме того вы знаете, что сейчас в России, и в Нижегородской области в частности, очень насыщенная экологическая повестка. Я как руководитель профильной рабочей группы Государственного совета заинтересован в том, чтобы вырабатывать системные и тиражируемые решения, которые можно было бы предложить всей стране. Естественно, что все направления работы национального проекта "Экология" требуют научного сопровождения. Поэтому одной из специализаций Нижегородского НОЦа будет именно экология: выработка технологий ликвидации накопленного экологического вреда, работа с промышленными отходами и многое другое. Мы открыты к сотрудничеству с вами и готовы вывести его на новый уровень", - добавил губернатор.

Владимир Кошлаков сказал, что "Центр Келдыша" сейчас осуществляет диверсификацию производств.

"Экология – очень важное направление для всей страны, наш институт им занимается очень давно, и мы готовы сотрудничать с регионом в решении экологических проблем. Вместе с этим хотелось бы поговорить еще о развитии космических технологий, потому что космическая энергетика развивается очень активно. В этой части мы активно сотрудничаем с вузами и нам хотелось бы развивать взаимодействие с нижегородскими образовательными учреждениями", - сказал Владимир Кошлаков.



Напомним, 8 мая 2019 года президент России Владимир Путин провел заседание совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, в ходе которого стало известно, что один из пяти первых в стране научно-образовательных центров (НОЦ) будет создан в Нижегородской области.

Одной из основных целей создания НОЦ должно стать воспитание и закрепление научных кадров не только в столичных регионах, но и в регионах, имеющих мощный научно-образовательный потенциал. Также в 2019 году НОЦы в рамках национального проекта "Наука" будут создаваться в Тюменской, Белгородской, Кемеровской областях и Пермском крае.