"Все уровни власти должны оперативно включиться в работу по реализации госпрограммы развития сельских территорий", - Денис Москвин Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

1 июля в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось внеочередное расширенное заседание фракции "Единая Россия". В центре внимания было обсуждение основных положений новой государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

Помимо членов фракции "Единая Россия" в региональном парламенте в обсуждении приняли участие секретарь Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия", депутат Государственной Думы Денис Москвин, депутаты Государственной Думы Дмитрий Сватковский, Артем Кавинов и Наталья Назарова, члены правительства Нижегородской области, руководители депутатских объединений Партии в представительных органах муниципальных районов и городских округов, главы администраций и главы местного самоуправления районов области, руководители крупных сельскохозяйственных предприятий.

Напомним, в октябре 2018 года Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Ставропольский̆ край дал поручение разработать и утвердить госпрограмму по развитию села. Итоговый вариант документа был подписан 31 мая 2019 года.

Главная задача госпрограммы - приблизить уровень жизни сельского населения к городскому. Объем финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей. По масштабам запланированной работы и объемам финансирования эта программа сопоставима с национальным проектом.

Как отметил Денис Москвин, сейчас главная задача - обеспечить максимальное участие Нижегородской области во всех мероприятиях госпрограммы.

"Сейчас очень важно подготовиться к реализации не только региону в целом, но и каждому району в отдельности. Речь идет о выполнении наказов и поручений, которые дают нам жители. Основной задачей этой программы является компенсирование отставания сельских территорий от городских и приведение в порядок всех наших небольших населенных пунктов. В первую очередь, это создание инфраструктуры, организация новых рабочих мест, благоустройство территорий. Сейчас все уровни власти должны оперативно включиться в работу, чтобы сформировать заявки и получить максимальное количество федеральных средств", - заявил Денис Москвин.

С докладом перед участниками заседания выступил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. Он рассказал, что на данный момент от региона поданы заявки на участие по четырем из шести направлений госпрограммы. Они предполагают финансирование на общую сумму более 900 млн рублей.

Госпрограмма предусматривает принципиально новые условия получения федеральной поддержки для улучшения жизни на селе. Главным ее механизмом станет конкурс региональных проектов. Ежегодно отобранные в регионах заявки будут софинансироваться государством. Подать заявки на включение в госпрограмму на 2020 год можно до 1 августа 2019 года.

"Сегодня мы не только обсудили серьезные по масштабам и задачам мероприятия, планируемые на федеральном уровне для развития села, но и наметили планы по разработке региональной программы в соответствии с приоритетами, которые определят жители области", - отметила руководитель фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Нижегородской области Ольга Щетинина.

Напомним, что обсуждение реализации госпрограммы в регионе проходит, в том числе, и с участием сельских депутатов.