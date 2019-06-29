Нижегородский избирком начал прием документов на довыборы в ЗСНО Политика

Нижегородский избирком начал прием документов для выдвижения кандидатов на довыборы в Законодательное собрание Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20. Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

1 июля 2019 года необходимые документы для заверения списка кандидатов представили:

- Нижегородское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия";

- Нижегородское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России;

- Региональное отделение Политической Партии "Справедливая Россия" в Нижегородской области;

- Нижегородское Региональное Отделение Политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации";

- Нижегородское областное отделение Политической партии "Коммунистическая партия Коммунисты России".

Уполномоченные представители партий представили документы рабочей группе избирательной комиссии Нижегородской области, в состав которой входят члены комиссии с правом решающего голоса и сотрудники аппарата.

В течение трех дней со дня представления документов нижегородский избирком должен принять решение о регистрации каждого списка кандидатов либо об отказе в его заверении.