"В Нижегородской стратегии есть все реперные точки для формирования новой программы по развитию сельских территорий", - Артем Кавинов Политика

Депутат Госдумы Артем Кавинов принял участие в расширенном заседании фракции партии "Единая Россия" в Законодательном собрании Нижегородской области 1 июля 2019 года и поделился своим мнением по выработке подходов к наполнению региональной части новой федеральной программы по развитию сельских территорий. В частности, депутат напомнил, что еще при обсуждении стратегии было проведено десятки встреч на малых территориях.

"Палитра поднятых тем и вопросов была очень широкой. Сельские территории – это не только вопросы развития сельского хозяйства: это медицина, культура, социалка, здоровый образ жизни. Мы этот вопрос обсуждали с губернатором. При его поддержке в прошлом году была проведена тематическая сессия по развитию сельских территорий. И та повестка, которая там обозначалась, была внесена в стратегию", - рассказал Артем Кавинов.

Он также отметил, что сегодня есть целый ряд источников и направлений, которые работают на развитие территорий и которые также нужно брать во внимание при формировании предложений в новую программу.

"Это партпроекты, участниками которых за три года стали тысячи объектов: дома культуры, театры, сельские спортзалы, дворы и скверы в поселках, программа поддержки местных инициатив, грантовые проекты "Православной инициативы, принесшие на малые территории более 5 млн рублей за 2 года. Окружной обучающий семинар, который мы проводили вместе с фондом "Соработничество" стал действительно полезен для территорий. И конечно, сегодня большие планы в рамках нацпроектов, которые в том числе предполагают активное развитие мобильной медицины на отдаленных территориях. Все эти точки приложения усилий, все эти планы должны работать на общую концепцию в каждом районе. Здесь ключевое понятие: "комплексный подход", - поделился своим мнением депутат.

Кавинов также назвал важнейшие острые проблемы малых территорий, связные с газификацией, ремонтом водоочистных сооружений, приведением в порядок дорог и социальной инфраструктуры, а также привлечением молодых специалистов на село.

"Но мы должны понимать, что на селе есть своя специфика. И здесь могут не работать городские модели эффективных подходов. Тревоги села не всегда понятны городу. Территории - больше, населения – меньше. При этом потребности людей в комфорте точно такие же. Эти нюансы очень важно учитывать при формировании перспективных планов", - добавил Кавинов.