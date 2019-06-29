"Газ пойдет на Пыру от уже существующей газораспределительной станции "Дзержинск-1", - Иван Носков Общество

Фото: администрация Дзержинска

Глава Дзержинска Иван Носков провел очередную открытую встречу с жителями поселка Пыра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Дзержинска.

Глава городского округа отчитался о том, что было сделано по обращениям с момента последнего общения с населением поселка в апреле.

В частности, за этот период было найдено техническое решение газификации поселка.

"Предполагается, что газ пойдет на Пыру от уже существующей газораспределительной станции "Дзержинск-1". Сейчас от нее запитаны предприятия "Заря", "Завод имени Свердлова", "Либхерр" и некоторые другие предприятия", - отметил Иван Носков.

В этом году стартует стартует монтаж водовода от Тепловского водозабора до поселка Пыра.

Напомним, что в феврале 2018 года "Дзержинский Водоканал" стал одним из победителей федерального проекта "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации". Инвестиционная заявка ОАО "ДВК" для участия в указанном выше проекте включает 9 объектов. Строительство водовода является одним из крупнейших объектов в нем.

По просьбе многодетных семей в жилом комплексе "Южный" повторно проведены кадастровые работы по выносу границ земельных участков, выделенных многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство.

В апреле многодетные семьи попросили главу найти более оперативное, пусть и временное, решение вопроса водоснабжения именно для жилого комплекса. Вода необходима для строительства, а люди не хотели ждать окончания прокладки водовода. Построить частную скважину может себе позволить далеко не каждый. В результате было найдено решение, привлечены инвесторы, и на внебюджетные средства скважину для многодетных пробурили. Техническая вода из скважины может использоваться для строительных целей всеми участниками будущего жилого комплекса.

На предыдущей встрече поднимался вопрос и о сносе старых аварийных домов. По словам Ивана Носкова, до конца года должны быть демонтированы и снесены два аварийных дома, расселенных в 2013 году.

Далее общение продолжилось в форме диалога. Сразу несколько вопросов касались качества оказания медицинской помощи. Люди пожаловались на то, что в поселке отсутствует качественный медицинский пункт и нет специалистов.

"Для Дзержинска и поселков тема качественного медицинского обслуживания очень актуальна. Во время моих встреч с населением жители практически всех поселков высказывают пожелание организовать у них работу квалифицированных медиков. Сейчас мы ведем активные переговоры с Правительством региона о приобретении передвижного медицинского комплекса "Фельдшерско-акушерский пункт", - отметил Иван Носков.

За час главе было задано более 30 устных вопросов. Много вопросов жители направили руководителю в письменном виде. Большинство просьб отрабатывались на месте, некоторые из проблем находятся в стадии решения.

В частности, на встрече прозвучал вопрос о недостаточной вместимости транспорта, который обслуживает пригородный маршрут.

"Из города ПАЗы выезжают заполненные, не останавливаются на крайних остановках, дети не могут уехать после учебы. В поселок же автобусы приезжают пустые", - заметили участники встречи.

Иван Носков рассказал о том, что переговоры с областью по необходимости обновления муниципального транспорта в Дзержинске успешно завершены.

"Мы благодарны губернатору за понимание и своевременную поддержку. 52 новых низкопольных автобуса мы приобретем уже в этом году. 39 из общего числа новых автобусов рассчитаны на 52 пассажира, и 13 автобусов – на 104 пассажира. Так что у нас будет возможность решить названную проблему", - отметил глава городского округа.

Также жителей интересовали вопросы благоустройства и асфальтировки территорий, работы сферы ЖКХ, капитальный ремонт домов, вывоза мусора, пересчет по оплате за холодное водоснабжение. Пруд на Пырских двориках, - одна из территорий, вопросы по которой задали жители, - был включен в программу ближайшего объезда главы. 29 июня Иван Носков и посетил пруд и дал поручение проработать возможность его очистки.

По итогам встречи глава Дзержинска призвал посельчан быть активнее, вовремя озвучивать все возникающие проблемы и вносить свои предложения по улучшению качества жизни в поселке.

"Мы открыты для общения и стараемся быстро реагировать на все ваши обращения. Предлагаю совместно наводить порядок вокруг, делать наш округ красивее,- подвел итоги встречи Иван Носков.