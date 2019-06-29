Виртуальный класс открылся в нижегородской областной детской библиотеке Общество

Фото: Александр Воложанин

Виртуальный класс открылся в нижегородской областной детской библиотеке (ул. Звездинка, 5). В открытии принял участие заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов, сообщили в пресс-службе правительства региона 1 июля 2019 года.

Для оснащения класса было приобретено 18 очков виртуальной реальности с наушниками и джойстиками, а также смартфоны.

Сейчас виртуальный класс посвящён Александру Пушкину, в честь 220-летия поэта. Программное обеспечение разработали школьники детского технопарка "Кванториум". Надев очки виртуальной реальности, ребенок попадает в филиал Болдинского музея-заповедника – нижегородский пушкинский музей. Чтобы продвигаться дальше по программе, необходимо знать пушкинскую поэзию и отвечать на вопросы квеста.

С помощью смартфона и QR-кода можно познакомиться с родовым древом поэта. Программа покажет информацию о родственниках Пушкина и стихи, которые он посвятил своим родным.

"Необходимо говорить с аудиторией на понятном ей языке. Открытие виртуального класса – это шаг навстречу молодому поколению читателей", - отметил Александр Югов.

Александр Югов также рассказал, что главному государственному книгохранилищу региона будет выделено более 8 млн рублей на приобретение новой литературы. Это почти в 40 раз больше, чем в 2017 году. Нижегородская областная библиотека им. В.И.Ленина (ул. Варварская, 3г) приобретет более 12 тысяч новинок книжного рынка ключевых издательств России.