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Общество

"ТНС энерго НН" информирует о необходимости замены или поверки счетчиков в связи с истечением срока межповерочного интервала

02 июля 2019 10:53  [117] Общество

ПАО "ТНС энерго НН" направило 1963 уведомления (в квитанциях за июнь 2019 года) об истечении срока межповерочного интервала электросчетчиков.

Собственникам жилых домов, квартир и гаражей, где установлены данные приборы учета, нужно заменить их или произвести поверку до 31 августа 2019 года.

Если поверку или замену не произвести, с 1 сентября 2019 года просроченные приборы учета будут выведены из расчетов ПАО "ТНС энерго НН".

В этом случае, начиная с 1 сентября 2019 года, квитанция за услуги энергоснабжения будет формироваться расчетным способом: первые три месяца - по среднемесячному объему потребления, начиная с четвертого месяца - с учетом норматива потребления с применением повышающего коэффициента 1,5 (коэффициент используется при технической возможности установки счетчика).

Поэтому гарантирующий поставщик электроэнергии рекомендует жителям Нижегородского региона, получившим квитанции с уведомлением, в ближайшее время поверить или заменить прибор учета.

"ТНС энерго НН" принимает заявки на установку или замену прибора учета:

Круглосуточно через сайт nn.tns-e.ru (раздел "Напишите нам" или в разделе "Услуги/Установка электросчетчика");

В рабочие дни по телефону контактного центра: (831) 233-09-70 (Пн-Пт с 9.00 до 19.00)

В рабочие дни (кроме 28 числа месяца) при личном посещении Центра обслуживания клиентов или Мобильного офиса ПАО "ТНС энерго НН".

Информация об организациях, осуществляющих замену приборов учета, также размещена на сайте.

В компании отметили, что с июня 2019 года в квитанциях ПАО "ТНС энерго НН" размещается информация о сроке истечения межповерочного интервала электросчетчика, а за два месяца до истечения срока МПИ в квитанции за электроэнергию печатается соответствующее уведомление.

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