Уборщица школы в Урене Нижегородской области серьезно пострадала при мытье окон Происшествия

Уборщица школы в Урене Нижегородской области серьезно пострадала при мытье окон. Об этом сообщает региональная государственная инспекция труда 1 июля 2019 года.

ЧП произошло 31 мая: уборщица, решив убрать паутину между оконными рамами, забралась на подоконник, однако не сумела удержать равновесие и упала на лестничный пролет. Женщина получила множественные переломы костей и позвоночника.

Расследование, проведенное трудовой инспекцией, позволило выявить причины несчастного случая. Установлено, что нарушена инструкция по охране труда при мытье окон. Должностные лица не обеспечили безопасность при выполнении работ.

В итоге Уренская средняя общеобразовательная школа № 2 оштрафована на 55 тысяч рублей.