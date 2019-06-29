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Происшествия

Уборщица школы в Урене Нижегородской области серьезно пострадала при мытье окон

02 июля 2019 11:56  [160] Происшествия

Уборщица школы в Урене Нижегородской области серьезно пострадала при мытье окон. Об этом сообщает региональная государственная инспекция труда 1 июля 2019 года.

ЧП произошло 31 мая: уборщица, решив убрать паутину между оконными рамами, забралась на подоконник, однако не сумела удержать равновесие и упала на лестничный пролет. Женщина получила множественные переломы костей и позвоночника.

Расследование, проведенное трудовой инспекцией, позволило выявить причины несчастного случая. Установлено, что нарушена инструкция по охране труда при мытье окон. Должностные лица не обеспечили безопасность при выполнении работ.

В итоге Уренская средняя общеобразовательная школа № 2 оштрафована на 55 тысяч рублей.

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