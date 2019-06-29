Адвокат Даниил Лунёв о заключении мирового соглашения между Kinodanz и BadComedian

По информации Сергея Панченко, адвоката известного YouTube-блогера BadComedian, 24 июня в зале суда было юридически оформлено мировое соглашение его доверителя с компанией Kinodanz, детали которого не разглашаются. Ранее сообщалось, что Евгений Баженов является ответчиком по делу о нарушении авторских прав создателей картины «За гранью реальности». Ему был предъявлен иск с требованием удалить обзор фильма из сети Интернет и выплатить 1 млн рублей за превышение объёма цитируемого материала. Известно, что предложение о мировом соглашении поступило от истца - компании Kinodanz.

Комментарий по существу дела дал опытный адвокат, представляющий коллегию «Лунёв и партнёры», Даниил Алексеевич Лунёв. Он обратил внимание на то, что Евгений Баженов выпустил видеоролик в критических целях. При этом он указал имя режиссёра Александра Богуславского и других создателей рецензируемого фильма, включая выпускающую компанию, что требуется законом. Никаких оскорблений в их адрес допущено не было. ГК РФ не предусматривает и ограничений по объёму цитируемого материала.

По поводу суммы иска в 1 млн рублей Даниил Алексеевич Лунёв высказался ещё более категорично: «Каждое обстоятельство по делу, каждый факт, на который ссылается та или иная сторона, должен быть подтверждён неопровержимыми доказательствами. В противном случае, вполне вероятно, Kinodanz в итоге ещё и возместит Баженову судебные расходы».

Речь идёт о том, что Евгением Мелентьевым, продюсером компании Kinodanz, сумма заявленного ущерба в 1 млн рублей никак не комментируется и не подкрепляется конкретными доказательствами. Есть лишь общие рассуждения о том, что финансовые потери более значительны и связаны с тем, что сюжет картины был полностью раскрыт на этапе диджитал-продаж. Это обстоятельство помешало заключению выгодных контрактов с иностранными дистрибьюторами.

Накануне суда BadComedian высказывался в прессе, что рассматривает иск как попытку ограничить свободу слова. По его мнению, прокатная судьба фильма связана не с его рецензией, а с довольно скучным сценарием отечественного боевика, несмотря на участие зарубежных звёзд – Антонио Бандераса и Милоша Биковича.

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