Нижегородский ЦСМ Росстандарта подготовил рекомендации по выбору школьной формы Общество

Фото: Прес-служба Росстандарта

Специалисты нижегородского центра стандартизации, метрологии и испытаний в Росстандарта подготовили рекомендации по выбору школьной формы для детей.

Внимательно читаем этикетку.

На ней должны быть указаны:

- Дата изготовления.

- Размер изделия.

- Вид и состав сырья в материале верха и подкладке.

Желательно, чтобы верхний слой изделия (пиджак, сарафан, брюки, юбка) содержал не менее 35% натурального волокна. Подкладка оптимально должна быть сделана из 50 и более процентов натурального волокна.

- Чем натуральнее – тем лучше.

Допустимое количество синтетики в рубашках и блузках не должно превышать 30%, поскольку они непосредственно прилегают к телу ребенка. Натуральные ткани позволяют телу "дышать", школьнику не будет жарко из-за отсутствия воздухопроницаемости и не станет холодно, если он вспотеет.

Обратите внимание на символы по уходу за изделием: лучше отказаться от одежды для ребенка, на этикетке которой указана только химчистка.

Осматриваем швы

Любой ребенок будет активно двигаться в школьной форме, поэтому обратите внимание на внутренние и внешние швы. Делайте выбор в пользу ровных строчек, аккуратно прошитых бортов пиджака, отсутствия прорех. В противно случае риск того, что форма порвется в ближайшее время, велик.

Примерка — обязательна.

Форма.

Одежда на каждый день, поэтому главными критериями выбора должны быть удобство, комфорт, качество и безопасность, а не только красивый внешний вид.

Поэтому примерка перед покупкой обязательна. Попросите ребенка не просто постоять перед зеркалом – подвигаться. Одежда не должна сковывать движения, в ней ребенку должно быть удобно.

Школьная форма в Национальной системы сертификации (НСС)?

Если вы видите на этикетке детского сарафана или блузки знак НСС – это значит, что производитель успешно подтвердил качество выпускаемой продукции на соответствие ГОСТу.

Действуем как продвинутый покупатель

Покупатель может попросить продавца предъявить товарно-сопроводительный документ, в котором содержится информация о сертификате или декларации соответствия на данную партию, его номере и сроках действия. Проверить сам сертификат можно на сайте Федеральной службы по аккредитации, в реестре сертифицированной продукции, по номеру сертификата и сроку его действия.

Продукция для детей всегда проверяется с особой тщательностью.

"Школьная форма - не исключение: согласно Техническом регламенту Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" одежда должна получить сертификат соответствия, пройдя испытания в аккредитованной лаборатории. Чтобы убедиться, что качество и безопасность продукции проверены и соответствуют требованиям ТР ТС, найдите на этикетке знак ЕАС (единый знак обращения продукции на рынке государств Евразийского экономического союза)", - говорит директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Кстати

В лабораторию ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области поступают образцы школьной формы не только нижегородских производителей. В 2019 году экспертизу проходила одежда для детей - сарафаны и жилеты для школы - из Омской области.

Детская одежда проходит в лаборатории ЦСМ испытания на ряд показателей. Среди основных – индекс токсичности, воздухонепроницаемость, напряженность электростатического поля, показатели химической безопасности.

"Чаще всего школьная форма не проходит испытания по гигроскопичности и воздухопроницаемости. Если эти показатели не соответствуют нормам, значит, к составу ткани, из которой сшита данная форма, есть вопросы", - поясняет инженер-химик Нижегородского ЦСМ Ольга Краснухина.