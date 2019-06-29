Более 600 участников из России собрались на форум "Производительность 360" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Более 600 участников из большинства регионов России собрались на Всероссийский форум "Производительность 360", который открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Планируется, что участие в работе форума примут министр экономического развития РФ Максим Орешкин, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, генеральный директор АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Николай Соломон, президент "Деловой России" Алексей Репик, главы субъектов РФ.

"Всероссийский форум "Производительность 360" проходит в Нижегородской области уже второй раз, и в этом году он стал по-настоящему масштабным", - отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора, в течение двух дней форум станет ключевой площадкой для обсуждения вопросов повышения производительности труда и реализации нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

"Для экономики России это один из главных на сегодня вопросов, - отметил Глеб Никитин. - президент РФ Владимир Путин назвал повышение производительности труда одной из ключевых задач в развитии страны, генеральным способом для повышения благосостояния граждан".

Как подчеркнул губернатор, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, которые включились в нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

"Нижегородская область была выбрана местом проведения Всероссийского форума не случайно, - заявил Глеб Никитин. - Сегодня наш регион называют лидером по внедрению бережливых технологий на предприятиях и в учреждениях в различных сферах, в том числе, например, в образовании и сельском хозяйстве нижегородские практики стали первым подобным опытом в России. Еще в начале 2018 года мы по собственной инициативе вместе с госкорпорацией "Росатом" запустили региональный проект "Эффективная губерния", куда вошли несколько сотен организаций: промышленных предприятий, МФЦ, поликлиник, больниц и других структур".

Глеб Никитин напомнил, что в 2018 году в "Эффективную губернию" было вовлечено 356 предприятий и учреждений региона с 1051 проектом.

"С конкретными результатами нижегородской "Эффективной губернии" сегодня познакомятся участники форума из разных регионов России. Делегаты посетят заводы "Красное Сормово" и "Красный якорь", "Гринатом", автотранспортный техникум, нижегородскую поликлинику №4 и другие площадки", - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года по поручению главы региона Глеба Никитина в Нижегородской области началась реализация совместного проекта правительства области и ГК "Росатом" "Эффективная губерния". Программа предполагает внедрение бережливых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите, строительстве, ЖКХ, экологии и госуправлении.