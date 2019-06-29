Минобороны РФ объявило конкурс на установку системы военного лазертага на полигоне "Мулино" Нижегородской области Экономика

Фото: с сайта https://ria.ru, Олег Золото

Минобороны РФ объявило конкурс на установку системы военного лазертага на полигоне "Мулино" Нижегородской области. Согласно информации на сайте госзакупок, размещен закрытый конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка системы имитации и боевой реальности с использованием лазерных имитаторов стрельбы и поражения для проведения двусторонних тактических учений" (шифр "Стретта") за 756 млн рублей.

Поскольку аукцион является закрытым, конкурсная документация предоставляется на основании заявления, поданного по почтовому адресу заказчика. Итоги аукциона планируется подвести 2 августа.



По данным издания "Ъ"-Приволжье, аналогичную систему планировалось разместить на полигоне "Мулино" в Володарском районе Нижегородской области еще в 2001 году в рамках модернизации, которая в итоге была начата лишь в 2011 году.



Как следует из извещения, разработку необходимо будет завершить к 10 ноября 2021 года. Финансирование проекта при этом будет разделено на несколько этапов - в 2019 году разработчикам заплатят 80 млн рублей, в 2020 году – 597,9 млн рублей и в 2021- 78,4 млн рублей.