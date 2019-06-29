Администрация Дзержинска восстановила воинское захоронение Общество

Администрация Дзержинска восстановила захоронение воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Работы велись в июне текущего года. На территории захоронения укреплены основания стел и осуществлен ремонт покрытия площадок, на которых они размещены, благоустроена прилегающая территория.

В прокуратуре добавили, что ранее это захоронение было не благоустроено, хотя обязанность по содержанию в порядке воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества возложено на органы местного самоуправления. В связи с этим прокуратура обратилась в суд, который обязал администрацию выполнить свои обязательства.