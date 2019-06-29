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Экономика

Банк "Открытие" стал участником программы субсидирования минэкономразвития РФ

02 июля 2019 14:03  [73] Экономика

Банк "Открытие" включен министерством экономического развития РФ в перечень уполномоченных банков по программе субсидирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства по льготной ставке до 8,5% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В рамках программы максимальная сумма финансирования на оборотные цели составит 500 млн рублей на срок до 3 лет, на инвестиционные цели - 1 млрд рублей на срок до 10 лет. При этом для организаций, занимающихся развитием внутреннего и въездного туризма, а также для гостиниц и предприятий общественного питания сумма инвестиционного кредита увеличена до 2 миллиардов рублей. Срок действия программы до 2025 года.

"Поддержка малого и среднего бизнеса – одно из приоритетных направлений в работе Банка "Открытие". Сотрудничество с Минэконоразвития позволит и дальше создавать комфортные условия для работы наших предпринимателей каждый день", - отметила заместитель директора департамента кредитных продуктов и технологий банка "Открытие" Елена Куроптева.

В рамках программы предприятиям предоставляется финансирование на осуществление деятельности в приоритетных отраслях экономики: в сельском хозяйстве, производственном секторе, строительстве, в области информации, транспорта и связи, здравоохранения и утилизации отходов, в сфере общественного питания и бытовых услуг, в области образования, культуры и спорта.

Предприятия, осуществляющие деятельность в сфере торговли, могут привлекать льготное финансирование на инвестиционные цели, а для торгового предприятия, осуществляющего деятельность в моногороде, в Дальневосточном или Северокавказском федеральном округе возможно финансирование, в том числе, на цели пополнения оборотных средств.

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