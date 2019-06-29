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Общество

Система "Ростелекома" обеспечила бесперебойную онлайн-трансляцию ЕГЭ-2019

02 июля 2019 14:35  [104] Общество

Фото: "Ростелеком"

Система "Ростелекома" обеспечила бесперебойную онлайн-трансляцию основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ-2019), который проходил в Российской Федерации с 27 мая по 1 июля. Об этом сообщили в департаменте внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком".

Для сдачи экзаменов было задействовано около 51 тысячи аудиторий в 5 713 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Свыше 100 тысяч камер отработали без сбоев. Охват видеонаблюдением составил 96% аудиторий.

В 4% аудиторий в самых отдаленных ППЭ в труднодоступных местностях РФ велась видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что "Ростелеком" успешно отразил кибератаки во время проведения Прямой линии с Владимиром Путиным.

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