Кладбища с европейскими традициями предлагают создать в Нижнем Новгороде Общество

Фото: АНИИ "Лобачевский"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Кладбища с европейскими традициями предлагают создать в Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на пресс-коференции агентства научных исследований и информации "Лобачевский" 2 июля 2019 года.

Исследователи агентства обратили внимание, что на старинных кладбищах Санкт-Петербурга и Москвы ограды на могилах – редкость. В то время как в Нижнем Новгороде практически каждое захоронение огорожено забором. Они спросили у нижегородцев – почему?

Опрос показал, что 63% жителей города считают ограды на могилах просто традицией. Никакого смысла они не имеют. 19% респондентов все-таки отметили практическую сторону этого – ограждается земля для будущих семейных захоронений. 1% считает, что это делается из соображений безопасности. 17% опрошенных – затруднились ответить. Причем такие ответы наблюдались во всех возрастных категориях.

Социологи сделали вывод, что женщины прагматичнее мужчин. Среди них почти вдвое больше ответов – ограды для будущих семейных захоронений.

Руководитель АНИИ "Лобачевский" Евгений Семенов выдвинул две гипотезы, почему могилы в Нижнем Новгороде преимущественно с оградами:

"Это связано с традицией, которая возникла в ХХ веке. В 30-е годы появился большой Нижний Новгород. Это время индустриализации купеческого города. Маленький город стал резко расти. К нему была присоединена деревня Сормово, появился новый район Автозавод, а потом и другие районы. В индустриализации участвовали люди, которые приходили из сельской местности. А там своя культура захоронений. Сельский погост всегда находится на окраине деревни. Люди ограждал могилы своей семьи, чтобы их не разорили ночью животные. Эта традиция с переселением жителей была автоматически перенесена", - сказал он.

Вторая гипотеза Евгения Семенова связана с особенностями общественной жизни в советское время.

"Это была жизнь в публичном пространстве. Человек явно ощущал дефицит приватности. Новая социокультурная модель создавала эту проблему. И человек, компенсируя дефицит, в загробной жизни интуитивно ограждал место, где его жизнь закрыта для других", - пояснил социолог.

Таким образом исследователи пришли к выводу, что ограды на нижегородских кладбищах – пережиток прошлого. Люди продолжают устанавливать ограды как дань традиции.

Социологи считают, что на новых кладбищах нижегородцам нужно предоставлять выбор – хоронить близких в той части кладбища, где привычные людям могилы с оградами, или же на "европейских" погостах, где также есть памятники, обелиски, но оград нет.