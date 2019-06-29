Банк "Открытие" открыл кредитную линию "Устьянскому лесопромышленному комплексу" Бизнес

Банк "Открытие" открыл кредитную линию Группе компаний "Устьянский лесопромышленный комплекс" на сумму $725 млн со сроком действия до 25 декабря 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Линия открыта в рамках соглашения о сотрудничестве между банком "Открытие" и группой "УЛК", подписанного на Петербургском международном экономическом форуме-2019.

Компания направит кредитные средства на текущий бизнес и инвестиционные проекты. ГК "УЛК" является крупнейшим в России холдингом по заготовке и производству лесоматериалов.

В пресс-службе добавили, что ГК "УЛК" является лидером по экспорту пиломатериалов в Китай. В 2011 году Группа компаний запустила свой первый приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов, в который было вложено более 4 млрд рублей. На территории, где стоял лес, с нуля было организовано производство мирового уровня. В 2018 году создана новая холдинговая структура. В результате группа компаний "УЛК" стала крупнейшим в стране холдингом по заготовке и производству пиломатериалов.

На 2020 год запланировано строительство нового комплекса по производству пиломатериалов и пеллет (древесных топливных гранул). Реализация этого проекта планируется, в том числе, при участии банка "Открытие".

Финансовая группа "Открытие" и Группа компаний "УЛК" также договорились о взаимовыгодном сотрудничестве как по продуктовой линейке банка, так и по продуктам других компаний финансовой группы.

"В корпоративном бизнесе банк "Открытие" фокусируется на выстраивании долгосрочных отношений с компаниями – лидерами в своих отраслях. Нам импонируют компании, которые проявляют ответственный подход к бизнесу, имеют четкую и понятную стратегию развития. Для банка "Открытие" приоритетом является финансирование высокотехнологичных инвестиционных проектов, которые нацелены на развитие экспортного потенциала РФ. Мы уверены в синергетическом эффекте при финансировании проектов ГК УЛК. Надеемся, что наше сотрудничество будет долгосрочным, эффективным и взаимовыгодным", - сказал член правления банка "Открытие" Виктор Николаев.

"Наша группа активно развивается, впереди реализация стратегически важных для нас инвестиционных проектов. И для нас было важным найти финансового партнера с экспертизой в отрасли, с пониманием задач, стоящих перед группой. Таким финансовым партнером для нас стал банк "Открытие". Уверены, что с поддержкой группы "Открытие" мы достигнем новых высот", - добавила заместитель генерального директора по экономике и финансам группы компаний "УЛК" Татьяна Зенина.