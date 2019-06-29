Более 400 должников: жителям Кстова грозит выселение из-за неоплаты квитанций за отопление и горячую воду Общество

Более 400 жителей Кстова могут быть выселены из квартир из-за долгов за отопление и горячую воду. Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" направил в администрацию Кстовского района перечень нанимателей муниципального жилья, имеющих задолженность перед ПАО "Т Плюс" свыше шести месяцев.

В список вошли 415 клиентов, общая сумма долга которых за данные коммунальные услуги достигла порядка 18 млн рублей.

Вошедшие в список должники более полугода не сообщали поставщику услуги уважительные причины неоплаты отопления и горячей воды и не обращались в компанию для заключения соглашения о реструктуризации задолженности.

"Все они были осведомлены о наличии долга, поскольку жителям об этом ежемесячно сообщается в квитанции. Ранее в отношении всех этих должников были приняты судебные решения о принудительном взыскании долга. К сожалению, реструктуризация уже просуженных долгов невозможна, поэтому данным гражданам можно только порекомендовать оперативно оплатить долги во избежание негативных последствий", – отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

После вынесения судебного решения о принудительном взыскании с должника, помимо самого долга, взимаются пени за просрочку платежа, госпошлина и исполнительский сбор службы судебных приставов (ССП) в размере 7% от общей суммы задолженности. Также ССП может наложить арест на банковскую карту, движимое имущество должника, запретить выезд за пределы РФ.

В соответствии с пп. 1 п. 4 ст. 83 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ), если наниматель более шести месяцев не оплачивает жилое помещение и (или) коммунальные услуги, возможно расторжение в судебном порядке договора социального найма жилья. При этом, согласно ст. 90 ЖК РФ, наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи могут быть выселены с предоставлением другого жилого помещения по договору социального найма, площадь которого соответствует размеру, установленному для вселения граждан в общежитие.