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Общество

Нижегородские социологи отметили недостаток мест для летнего отдыха в черте города и области

02 июля 2019 16:07  [60] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские социологи отметили недостаток мест для летнего отдыха в черте города и области. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на пресс-конференции агентства научных исследований и информации "Лобачевский" 2 июля 2019 года.

Опрос жителей Нижнего Новгорода показал, что большая часть из них остается летом в городе и только 1/3 уезжает за его пределы.

На вопрос - "Как вы планируете провести летний отпуск?" – подавляющее большинство (46%) трудоспособного населения ответили, что у них нет летнего отпуска. "Либо они его не берут, либо им его не дают", - пояснил руководитель АНИИ "Лобачевский" Евгений Семенов. Еще 17%, как отметил социолог "отправятся в отпуск просто на улицу", т.е. проведут его в городе.

Также 22% - если и возьмут отпуск, то дальше Нижегородской области не поедут. Они ограничатся отдыхом на даче, в деревне или пансионате. 12% отправятся путешествовать по России. И только 2% могут позволить себе уехать за рубеж.

Ключевым фактором, влияющим на такие ответы, социологи называют уровень доходов населения. Но тот факт, что люди проводят лето в городе они также считают естественной характеристикой города-миллионника. В малом городе население к лету редеет, в крупном – нет.

"На мой взгляд это тот потенциал, о котором много говорится, но он до сих пор не реализован. У нас есть целевая аудитория. Жители готовы проводить отпуск в пределах области и ждут, когда им предложат. Нужно обратить на этот пласт больше внимания", - сказал профессор РАН Михаил Рыхтик.

Учитывая интересы горожан, лишенных загородного отдыха летом, авторы исследования рекомендуют разработать специальную стратегию, повышающую качество жизни нижегородцев, вынужденных проводить лето в городе. Основным содержанием этой стратегии должна стать работа по развитию рекреационных зон Нижнего Новгорода: парков, скверов и пляжей.

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